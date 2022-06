Alaska nos da su opinión sobre la gira de Isabel Pantoja

MADRID, 4 (CHANCE)

La gira de Isabel Pantoja por Latinoamérica ha sido un éxito rotundo, la artista ha llenado los recintos en los que ha actuado y ha recibido de su querido público ovaciones, aplausos y gritos de apoyo en estos momentos en los que la cantante ha decidido ponerse los tacones y sus mejores galas para volver a los escenarios.

Hemos hablado con otra grande del mundo de la música, Alaska, y nos ha confesado cómo ha visto ella la gira de Isabel Pantoja, asegurando que ha sido todo un éxito: "lo es, no hay que usar palabras pequeñas, ir al Luna Park ya es un éxito, meter esa cantidad de gente en tres conciertos, una gira pequeña es más pequeña que hacer una grande, más costoso, deja menos beneficios, todo bien, me alegro, ella es una artista que la pena es que no se prodigue más para los seguidores".

Además, la cantante desvela que no tiene muy claro si los mensajes que ha enviado son para sus hijos: "Nosotros no sabemos el destinatario de los mensajes, a lo mejor se refiere a los productores de sus discos anteriores. Ella suele cambiar, hacer énfasis, estoy 'muy cansada' eso me encantó, es parte de lo que esperas cuando vas a verla".

Sobre lo sucedido con Luis Lorenzo, Alaska nos comenta: "no soy consciente de coincidir con él pero igual en algún momento en la vida. Es una de esas cosas que esperaría hasta el final, me parece bastante complicado". Además, la artista nos confiesa que Belén Esteban no podrá ir a su próximo concierto, algo que le apena: "toco en Paracuellos este viernes y Belén no puede estar, cuando salió el concierto pensé, Belén vendrá, pero ha pasado lo que ha pasado".