"Alarma e incertidumbre": Así se encuentran los científicos ante la mayor tormenta solar detectada hasta ahora

El Sol es desde siempre nuestro más fiel compañero en cada día. Nuestro planeta ha sido iluminado por sus rayos a lo largo de millones de años, y su actividad sigue generando curiosidades por mucho tiempo que pase. Desde hace mucho sabemos que nuestra estrella, generalmente calmada, puede, sin embargo, desencadenar tormentas que lanzan miles de toneladas de material solar al espacio.

No solo eso, sino que además, conocemos a la perfección que en algunas ocasiones, cuando esas poderosas emisiones de partículas energéticas conocidas como 'eyecciones de masa coronal' apuntan hacia la Tierra; tienen el potencial de dañar nuestros sistemas de comunicaciones por satélite, nuestros aparatos electrónicos y, lo que es peor, nuestras centrales eléctricas, provocando catastróficos apagones de larga duración que tendrían graves consecuencias para la sociedad industrial y nuestro modo de vida.

Normalmente, ese tipo de eventos se producen durante los periodos de mayor actividad del Sol, que siguen precisos ciclos en los que los 'máximos' y los 'mínimos' solares se suceden cada once años, pasando alternativamente de fases de gran violencia a otras de calma casi absoluta. En estos momentos, nos encontramos al principio del ciclo solar 25, que según los científicos comenzó entre diciembre de 2019 y enero del 2020 y que ya ha dado muestras de ser mucho más activo que el anterior. Solo durante el año pasado, en efecto, el ciclo tuvo hasta un 80% más de manchas solares (donde se originan las tormentas y las eyecciones de masa coronal) que en todo el pasado ciclo 24

¿Está listo nuestro planeta?

A la hora de preguntarnos si el planeta se encuentra en unas condiciones plenas para poder resistir un impacto del tamaño de una tormenta solar, varios expertos apuntan hacia una misma dirección; una teoría que no apunta precisamente a ser demasiado optimista. De hecho, muchos expertos apuntan a que la Tierra, no está en absoluto preparada para un escenario como ese.

«Estas enormes tormentas -explica Raimund Muscheler, investigador de geología de la Universidad de Lund en Suecia y coautor del estudio- actualmente no están lo suficientemente previstas en las evaluaciones de riesgo. Es de suma importancia analizar qué podrían significar estos eventos para la tecnología actual y cómo podemos protegernos».

En la actualidad, los satélites artificiales pueden controlar esos estallidos solares de manera que nos podrían informar y predecir un suceso de este tipo; pero localizar fenómenos de este tipo en el pasado, requiere de un trabajo mucho más exhaustivo y metódico. Desde encontrar algún tipo de prueba en la tierra, como por ejemplo en el hielo. Ahí los autores del nuevo estudio buscaron, concretamente, unas partículas especiales conocidas como radionúclidos cosmogénicos, que son esencialmente isótopos radiactivos que se crean cuando las partículas solares cargadas chocan con elementos en la atmósfera de la Tierra.

Estas partículas radiactivas pueden aparecer en registros naturales, como anillos de árboles o núcleos de hielo, como es el caso de este estudio. En concreto, los investigadores analizaron varios núcleos de hielo obtenidos en la Antártida y Groenlandia. Y en ambos lugares los análisis mostraron un aumento notable en los radionúclidos berilio-10 y cloro-36 hace unos 9.200 años, lo que indica que una poderosa tormenta solar barrió la Tierra en aquel momento.