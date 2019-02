Alain Delon, contra las cuerdas: su hijo carga contra él en una dura biografía

MADRID, 6 (CHANCE)

Alain Delon ha comenzado el 2019 con una de cal y otra de arena. Mientras esta semana era distinguido en Alemania con la orden del baile de la Ópera Semper de Dresde, su hijo pequeño acaba de publicar un libro donde no le deja en muy buen lugar.

Alain-Fabien Delon (1994) ha sacado junto a la editorial Stock De la race des seigneurs (De la raza de los señores), una biografía donde retrata una infancia de lo más dura marcada por la maldad de un padre sin escrúpulos.

252 páginas donde el pequeño de los tres hijos del intérprete francés carga sin piedad contra sus progenitores, pues el recuerdo que tiene de su madre, la modelo Rosalie van Breemen, tampoco es muy positivo. Y es que como recoge ABC, el joven tacha a su padre de ser un hombre "machista, xenófobo, violento, coleccionista de armas, fetichista, presto a humillar a sus hijos y numerosas mujeres con fría ferocidad".

Unas duras declaraciones a las que Alain Delon todavía no ha entrado a responder. Solo respondió a los ataques de su hijo hace unos años cuando declaró a la prensa gala: "Mi hijo está descarriado. Soy un hombre incapaz de pegar a un niño o una mujer. Estoy horrorizado con las declaraciones de mi hijo. Temo que se encuentre en una situación patética y no me extrañaría que haya cobrado dinero por hacer ese tipo de declaraciones".