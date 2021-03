Aladina hace posible que todos los niños armenios enfermos de cáncer reciban tratamiento oncológico

Aladina ha realizado una donación de 160.000$ a la fundación armenia City of Smiles, la organización que financia en el país el diagnóstico, tratamiento y apoyo psicosocial de los niños y adolescentes armenios enfermos de cáncer -hasta los 25 años- y promueve la investigación oncológica y hematológica. Esta donación se destinará íntegramente a cubrir durante dos meses los gastos de tratamiento de entre 90 y 100 niños y adolescentes sin recursos que padecen cáncer o enfermedades hematológicas. El número equivalente a los nuevos diagnósticos anuales de cáncer pediátrico en el país.

La pandemia de Covid-19, unida a la guerra desencadenada en la zona armenia de Artsakh, han llevado al país a una tremenda crisis humanitaria agravada recientemente por la polémica entre el gobierno y el ejército, con acusaciones cruzadas de intento de golpe de estado.



Anualmente se diagnostican en Armenia unos 100 nuevos casos de cáncer infantil. El 40% de ellos se registran en Ereván (la capital) y el 60% restante en regiones periféricas, donde la situación socioeconómica de la población es muy precaria y las opciones de acceso a médicos, hospitales y tratamientos se complica aún más. Actualmente en Armenia, el sistema de salud solo puede cubrir una pequeña parte del importe de los tratamientos oncológicos, alrededor del 70% del coste total debe afrontarlo la familia del paciente; esto, en un país en el que más del 30% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.



La Fundación Aladina continúa con el compromiso, adquirido al cumplir quince años desde su nacimiento, de ampliar su colaboración con organizaciones internacionales dedicadas a la protección de pacientes oncológicos infantiles en zonas en situación de grave emergencia.



La historia de Hesou

Hesou Tananyan tiene un año y medio, llegó a City of Smile en brazos de su madre, embarazada de su sexto hijo, procedente de la remota ciudad de Charentsavan en la región de Kotayk. Su padre tiene una discapacidad y no puede trabajar. Toda la familia vive de su prestación de desempleo.



Después de varias cirugías, largos ingresos y duros ciclos de quimioterapia, Hesou ha perdido la capacidad de hablar y de sonreír, ya sólo puede pronunciar una palabra, “mommy”.



Marine, la madre de Hesou, se culpó durante mucho tiempo por la enfermedad de su hijo, se sentía impotente. “No puedo imaginar cómo podríamos comprar esos medicamentos tan caros sin el apoyo de City of Smile. Sólo el tratamiento de un mes de Hesou supera con creces los ingresos de la familia. Desde Armenia quiero enviar todo mi agradecimiento a Aladina, por la donación que ha realizado a City of Smile. Sin este apoyo, no hubiéramos podido continuar con el tratamiento de Hesou."



“City of Smile” trabaja para asegurar que todos los niños y adolescentes, hasta los 25 años, enfermos de cáncer y patologías hematológicas tengan igual acceso al mejor tratamiento oncológico disponible en el país. En sus dos años y medio de vida, la fundación ha aportado alrededor de 1,5 millones de dólares para financiar estos tratamientos.



Además, "City of Smile" ha iniciado la construcción de la primera Unidad de Cuidados Paliativos del país con el apoyo y asesoramiento del St. Jude's Children's Research Hospital. La misión de los cuidados paliativos pediátricos es brindar cuidados físicos, y emocional a los niños cuyas enfermedades no responden al tratamiento, con el fin de mejorar al máximo la calidad de vida de los pacientes y sus familias.