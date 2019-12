Aitor y Alejandro, dos gemelos también unidos por la esclerosis múltiple

Belén Escudero

Aitor y Alejandro tienen 27 años y hace tres que les diagnosticaron esclerosis múltiple, al primero en febrero y al segundo en noviembre de 2016, un año "durillo" -dice su madre Conchi- porque además al primero de ellos le dio el brote de la enfermedad más agresivo de los que se han vivido en esta familia.

Esta enfermedad crónica inflamatoria que afecta al sistema nervioso central ha golpeado a los miembros de esta familia, con los que ha hablado Efe en el Día Nacional de esta patología. Madre e hijos se preguntaron, nada más conocer el diagnóstico, por qué les pasaba esto a ellos.

Y de momento no hay respuesta, porque la causa de la Esclerosis Múltiple (EM) es desconocida, aunque los investigadores y neurólogos como Mar Mendibe, del Hospital Universitario de Cruces (Bilbao), creen que es consecuencia de la combinación de factores genéticos y ambientales que provocan que las células de nuestro sistema inmunitario ataque al sistema nervioso.

No es una enfermedad hereditaria, pero la existencia de varios casos de EM en el seno de la misma familia es el pilar más sólido que sustenta la implicación genética en su desarrollo, y diversos estudios sobre la EM familiar sostienen que ésta tiene una prevalencia cercana al 10 % del total de los casos.

Ni los gemelos, ni Conchi sabían nada de la enfermedad, que se suele diagnosticar a pacientes de entre 20 y 40 años. Les cayó como un jarro de agua fría, aunque Aitor cuatro años antes ya dio las primeras señales. Le dio una parálisis facial, que, sin embargo, "se quedo en una anécdota", dice la madre, ya que el TAC que le hicieron no reveló nada importante.

Fue en 2016, cuando estaba a mitad de la carrera de Ciencias Ambientales, cuando le dieron dos brotes muy seguidos. El primero le causó una neuritis óptica: "Era como si tuviera una telaraña en el ojo, veía todo borroso y los oftalmólogos no encontraron nada. Me derivaron al neurólogo y tras varias pruebas, la última una punción lumbar, llegó el diagnostico".

Se le hizo todo cuesta arriba: "Sentí miedo, incertidumbre, tuve pensamientos negativos, me volví pesimista, porque esta enfermedad es la de las mil caras y no sabes nunca cuando a aparecer y venir un brote", cuenta Aitor.

El segundo brote que sufrió ese mismo año tuvo consecuencias motoras, problemas de movilidad en las manos, debilidad en las piernas para caminar. "No podía abrocharse un botón", relata su madre, quien recuerda los 'chutes' de corticoides que le tuvieron que suministrar para "desinflamarse" rápidamente.

Perdió prácticamente un año de la carrera pero pasado un tiempo, y con la ayuda de un psicólogo, se supo anteponer mejor a la enfermedad y empezó a buscar ayuda en los profesores, que le propusieron que hiciera los exámenes de forma oral, y que fuera con un acompañante cuando no podía escribir ni usar las manos.

El año pasado terminó la Universidad y ahora está estudiando un máster de Biodiversidad, y esta muy ilusionado y los profesores le siguen ayudando, al igual que lo hace su hermano, su "mejor amigo".

Alejandro volvía de Zaragoza, de las fiestas del Pilar, en noviembre de ese 2016. Se fue a dar una ducha. No sentía el agua.

Ese fue la primera vez en la que se manifestó la enfermedad, que hoy por hoy no tiene cura, pero cuyo pronóstico ha cambiado de forma radical con respecto a hace 25 años, cuando no había prácticamente ningún fármaco para tratarla y se comportaba de manera devastadora.

"Hoy en día -mantiene la neuróloga- se puede controlar y si se hace en fases iniciales se llegará a cronificar esta situación".

"Él (Alejandro) no quería ir al médico. Decía 'esto se me va a pasar, esto no es lo mismo de mi hermano, sería demasiada casualidad'; había una negación y además hacía poco que había empezado a trabajar de ingeniero informático", narra la madre, muy involucrada en buscar soluciones para que sus chicos tengan la mejor calidad de vida posible.

También Alex, aunque no estaba muy receptivo al principio, acudió al psicólogo y, con 'el hombro' de su hermano, de su familia, amigos, con el tratamiento inmunosupresor y la práctica de buenas rutinas, está ahora como su gemelo "más cómodo con la enfermedad".

Para eso siguen una alimentación saludable, intentan evitar el estrés, descansar, hacer artes marciales, delegar o evitan el calor. Son las máximas para hacer frente a esta enfermedad.

"Hace bastante que no nos ha dado un brote fuerte, como mucho un hormigueo, algún entumecimiento, agarrotamiento... Lo que esperamos, en todo caso, es un brote leve para que nos deje continuar con nuestras vidas", dice Aitor.

Los dos han aceptado la enfermedad. "He normalizado la situación, se cómo tengo que vivir y ya viajamos con ella de la ano", apostilla Alejandro, quien continúa trabajando como programador en una consultora. EFE