Aitana sigue sin querer confirmar su romance con Miguel Bernardeau

MADRID, 26 (CHANCE)

Aitana Ocaña no ha querido faltar al desfile de Ana Locking. La catalana se trasladó hasta la Mercedes Benz Fashion-Week de Madrid para descubrir las nuevas propuestas de esta diseñadora que tanto le ha apoyado, pues la propia Aitana ha lucido un diseño de la modista en Tráiler.

Sin querer entrar en detalles de su relación con Miguel Bernardeau, Aitana se mostró feliz con el éxito de Ana Guerra y nos aseguró que está trabajando mucho para sacar ya la segunda parte de su primer disco.

CHANCE: ¿Cómo definiríais tu estilo?

Aitana Ocaña: No tengo ningún estilo realmente. Así lo definiría.

CH: ¿Cómo estás? ¿Trabajando mucho?

A.O: Trabajando mucho en el nuevo disco, con ganas de que salgan muchas cosas, trabajando con muchos artistas que están enseñándome muchísimo. Así que tengo muchas ganas de que veíais cosas pero para eso aun queda un tiempo.

CH: ¿Qué te parece La venda y Miki para Eurovisión este año?

A.O: Me parece súper bien, me gusta muchísimo que vaya Miki aunque me hubiera gustado que fuese cualquiera de ellos porque son muy guays. Tengo el placer de conocerles, son increíbles. Creo que a Miki le va a ir súper bien.

CH: El tema este año es más movido.

A.O: Me gusta mucho. También me gusta mucho la canción de María, la de Natalia, pero la de Miki me encanta.

AITANA: "A ANA GUERRA LA QUIERO UN MONTÓN"

CH: Un año después de OT, ¿va a haber reencuentro?

A.O: No lo sé. Ha habido reencuentro hace nada porque el 28 y el 27 de diciembre tuvimos lo del concierto en el Palau Sant Jordi. Y ¿si va a haber reencuentro? ojalá que sí.

CH: ¿Qué proyectos tienes para este año?

A.O: Entre manos tengo el tema de la gira, primero sacar la segunda parte de Tráiler y hacer la gira. Además de ensayar y ensayar, y a ver si puedo hacer algún viaje.

CH: ¿Con Miguel qué tal? Cada vez mas estabilizada la relación.

A.O: Bueno creo que realmente eso no es muy importante. Lo importante es la moda española que me encanta estar aquí. Pero muchas gracias por todo.

CH: ¿Has escuchado el disco de Ana Guerra?

A.O: Sí, me encanta. A Ana la quiero un montón. Me encanta. He escuchado todas las canciones y son muy bonitas.