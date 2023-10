Aitana responde a las polémicas sobre sus fans más pequeños: "Es muy guay tener ese público familiar y a mí me encanta"

MADRID, 4 (CHANCE)

Tras el lanzamiento de su álbum 'Alpha', la cantante Aitana Ocaña se ha puesto en boca de todos en las últimas semanas. Su gira dio comienzo el pasado fin de semana en la ciudad de Valencia, donde generó multitud de comentarios tras recibir críticas por parte de diferentes familias a causa de los bailes sensuales que protagonizó encima del escenario con sus bailarines.

Unos pasos muy atrevidos que sorprendieron a los diferentes padres y madres que acudieron al recinto junto a sus hijos pequeños para poder disfrutar de la música de la cantante en directo. Muchos han considerado que se trata de una coreografía provocativa a hipersexualizada no apta para menores de edad, que son los que representan a una gran parte del público de la catalana.

Así mismo lo confesaba ella en una entrevista con Europa Press, respondiendo a todos aquellos que consideran que ha roto con la imagen de niña buena que tenía: "Decir que en este disco hay una Aitana más rebelde y provocativa es el titular fácil, te voy a ser sincera, y creo que es un clickbait, pero sí que es verdad que en este disco hay una Aitana más madura".

"Rebelde he sido siempre lo que pasa es que es verdad que en '11 razones' era más light porque tenía menos edad y tenía menos experiencias. Ahora que he vivido un poquito más me apetecía hacer unas canciones, que son iguales en cuanto a amor y desamor, pero que hablasen también de empoderamiento", aseguraba la joven, confesando que su música ha ido creciendo junto a ella, que ya tiene 24 años de edad.

Respecto al polémico tema de sus fans, Aitana asegura que está contenta de poder tener seguidores tan pequeños, y que espera poder seguir manteniendo a este público por muchos años más: "Al final tengo un público adolescente y joven, que quiero seguir teniendo, pero hay mucha gente que me dice que quiero cambiar de público y no, no es cierto. ¿Tú sabes lo difícil que es tener a niños de fans?".

Es por ello que la cantante es consciente de la multitud de familias que acuden a sus conciertos y está orgullosa de ello: "Yo por supuesto quiero tener a esos niños y que crezcan con mi música, y si quiere venir otro público, pues también va a ser bien recibido, pero es que yo no tengo esa necesidad de atraer a otro público. En mis conciertos yo veo a familias y es muy guay tener ese público familiar y a mí me encanta".