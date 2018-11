Aitana Ocaña asegura que sus fotos con Miguel Bernardeau solamente son unas imágenes en la calle

MADRID, 28 (CHANCE)

El año pasado, Aitana Ocaña era una joven de dieciocho años que emprendía la aventura de entrar en la Academia de Operación Triunfo. Debido a su gran profesionalidad consiguió el segundo puesto en el talent y su éxito ha ido aumentando como la espuma en muy pocos meses.

Embajadora de una firma de ropa, hits que han conseguido ostentar las grandes listas musicales, el libro La tinta de mis ojos o el perfume en el que está trabajando actualmente son algunos ejemplos de la ajetreada vida de la catalana. Además, el álbum debut de la extriunfita está a punto de salir a la luz.

Aitana ha hecho un hueco en su ocupada agenda para asistir a los premios anuales de la revista Men's Helth, celebrados anoche en el Teatro Goya de la capital madrileña. La cantante ha alabado el buen trabajo que están realizando sus compañeros de OT y ha querido quitarle importancia a las fotografías en las que sale con Miguel Bernardeau.

CHANCE: Hola Aitana. De éxito en éxito y sin parar.

Aitana Ocaña: Hoy voy a entregar un premio muy especial con Roi. Estamos súper emocionados. Tengo muchísimas ganas de que llegue el día de la primera parte del disco. Quiero saber que opina la gente, con que inviertan parte de su tiempo en escucharlo eso ya es muchísimo. Estoy muy contenta.

CH: También sacas una colonia.

A.O: Para la colonia todavía falta un poco más aunque ya está anunciando. Primero vendrá la música y luego ya la colonia.

CH: Dicen que eres una de las concursantes de OT 2017 que más éxito está teniendo. ¿Te sientes abrumada?

A.O: No. Me hace mucha ilusión aunque creo que a todos nos está yendo muy bien. Yo a todos los veo muy felices, centrados en su carrera y haciendo lo que realmente quieren. Para mí eso es muy importante. Además hablamos bastante todos. Yo hablo mucho sobre todo con Amaia y estamos todos preparando cosas que nos gustan. Estoy ilusionada por todos ellos.

CH: ¿Estás siguiendo a los de esta edición?

A.O: Los de esta edición los he visto un poco. No cada miércoles pero cuando puedo sí que lo veo. Me gustan bastante, son muy auténticos.

CH: Te estamos viendo cada vez más veces con Miguel.

A.O: Se le está dando mucho más revuelo del que tiene y no tiene mucho sentido. Solo hay varias fotos en la calle. No hay nada más. No sé porque la gente se empieza a montar cosas.

CH: ¿Estás soltera?

A.O: Sí, pero no tengo porque decirlo. Me refiero que no tengo que hablar de mi vida privada, no tiene ningún sentido aparente.

CH: Pero has conocido a Ana Duato.

A.O: De verdad es que no quiero hablar más de esto. Me parece un poco irrelevante.

CH: ¿Cómo pasarás la Navidad?

A.O: Con mi familia.