Aitana, ideal con su nuevo corte de pelo, se estrena como conductora con Sebastián Yatra de copiloto

La cantante, que se sacó el carnet de conducir recientemente, presume de su 'L' de conductora novel y derrocha complicidad y gestos de cariño con el colombiano durante una jornada de compras por el centro de la capital

MADRID, 18 (CHANCE)

Aitana Ocaña ha causado sensación con su nuevo corte de pelo, un bob francés con nombre propio -'alpha bob', ya que ha sido creado en exclusiva para ella- que está arrasando en las peluquerías de nuestro país y promete convertirse en el gran éxito de este verano. Un corte de pelo cómodo y fresquito, perfecto para sobrellevar las altas temperaturas, con numerosas capas de diferentes longitudes que dan movimiento y volumen a los cabellos finos, y con el que la cantante no ha renunciado a una de sus señas de identidad, su flequillo.

Un corte de pelo radical con el que la artista ha dejado atrás la larguísima melena que lucía en los últimos meses y que le favorece especialmente, como hemos podido comprobar durante su última 'cita' con Sebastián Yatra por Madrid.

Compaginando a la perfección sus apretadas agendas profesionales, la pareja disfrutó de una jornada de compras por el centro de la capital en la que Aitana aprovechó para estrenarse como conductora con su chico como copiloto de excepción.

Tras sacarse el carnet de conducir recientemente, la cantante ha colocado la 'L' de conductora novel en la parte trasera de su nuevo coche, no sin antes bromear sobre ese momento con Sebastián, que no pudo reprimir la sonrisa antes de ver a su novia por primera vez al volante.

Intentando pasar desapercibida, Aitana ocultó su nuevo corte de pelo y lució una mascarilla sanitaria durante la jornada, en la que tuvieron tiempo de comprar un regalo en una conocida tienda e incluso de visitar un centro médico del que salían a los pocos minutos despues con actitud relajada.

Tampoco faltaron las risas, las confidencias y los gestos cariñosos durante su paseo de la mano por el centro de Madrid, demostrando que su relación marcha a las mil maravillas y que, aunque prefieren mantenerla al margen del foco mediático, viven su amor con total naturalidad.