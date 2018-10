Aitana desvela en la presentación de su libro que... ¡Comete faltas de ortografía!

MADRID, 17 (CHANCE)

La tinta de mis ojos es el título del primer libro de Aitana Ocaña, ex concursante de Operación Triunfo y una de las voces que más han sonado durante este verano gracias a Teléfono y al exitazo junto a su compañera de edición Ana Guerra, Lo malo.

Con sólo 19 años se ha atrevido a lanzarse al mercado haciendo doblete, por lo que tendrá simultáneamente en el mercado libro y disco y este miércoles, la artista presentaba su primer trabajo ajeno a la música en el que, según la editorial, podremos descubrir "los pensamientos, sueños y deseos de la cantante" y que también incluye dibujos a carboncillo y tinta. Una faceta, la de pintar con lápices y pinceles, que ya demostró en La Academia. No en vano cuando entró había estudiado bachillerato de Artes y pensaba estudiar Diseño.

La cantante describe su libro como "una ventana a mi mundo a través de mis sentidos" y en el, se refleja su desorientación al salir de La Academia "quizá por la poca experiencia que tenía, no sabía con quién hablar. Era lo típico de momento adolescente de 'no me entienden', aunque sí me entendían pero yo no sabía expresar lo que me estaba pasando" y esa forma de expresarlo ha sido a través de este libro.

AITANA Y SU POPULARIDAD

En relación al éxito y la popularidad dijo que ella "siempre había soñado poder escribir y dibujar" y por tanto ahora es feliz de poder hacerlo aunque conlleva muchas otras cosas como perder la privacidad, "estoy aprendiendo a protegerme, muchas veces guardo cosas para mí porque pienso que si me expongo mucho me puede doler más". Asegura que su vida no ha cambiado mucho a pesar de haber perdido el anonimato "sigo yendo a mi pueblo con mis padres aunque vivo en Madrid. Fue un salto muy grande y que me costó superarlo porque no sabía cómo llevar la situación porque soy joven y sin experiencia, pero esto me hace madurar como persona".

Aunque el título del libro puede parecer muy metafórico en realidad es bastante literal, tal y como explica "siempre dibujo ojos, así que al final es la tinta de mis ojos porque hay dibujos que salen a raíz de lo que yo pueda ver o de lo que yo imaginé dentro de mi cabeza".

"Tengo que convivir con ello y lo entiendo pero por mi salud mental me gusta hablar un poco menos de lo que lo hacía antes", reconocía Aitana sobre su relación con, el también concursante de OT 2017, Cepeda, que tantos ríos de tinta ha hecho correr en los últimos meses sin querer dar más detalles sobre su vida amorosa.

aITANA DA SU OPINIÓN SOBRE LA POLÉMICA DE LA 'MARICONEZ'

A pesar de que reconocía que no está siguiendo esta edición de Operación Triunfo, la cantante no es ajena al revuelo que se ha formado entorno a la canción de Mecano, Quédate en Madrid, y la palabra 'mariconez' cuando la concursante María pidió cambiarla al parecerle ofensiva algo que, tanto el autor de la canción José María Cano como la cantante y jurado de OT Ana Torroja han rechazado, en la presentación de su libro, se ha querido mojar y dar su punto de vista sobre la polémica: "me parece una tontería. Si María decidió no decir la palabra porque para ella es una falta de respeto, creo que está en su derecho de no edcirla. También entiendo que el autor no quería cambiarla, es una canción suya". Además, reconocía, echando un capote a la concursante, que en muchas ocasiones ha modificado canciones sin pedir permiso a su autor pero porque "a veces nos dicen que las canciones las hagamos nuestras para que nos las creamos más".

AITANA RECONOCE QUE COMETE FALTAS DE ORTOGRAFÍA Y QUE RECURRIDO A UNA COACH LITERARIA PARA ESCRIBIRLO

Pero lo más sorprendente y que ha dejado a todos los presente boquiabiertos es que ha reconocido que siempre ha cometido faltas de ortografía y "no me sé explicar muy bien". Para resolver este grave problema, si quieres publicar un best seller, echó mano de una persona que prefiere permanecer en el anonimato y a la que llama coach literaria y que según reconoce Aitana ha actuado como "psicólogo sacándome todo lo que yo tenía dentro".