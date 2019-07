Aitana, broche de oro en el Teatro Real

MADRID, 31 (CHANCE)

Aitana Ocaña está que no se lo cree... La joven cantante actúa este 31 de julio en el Teatro Real dentro del marco del Universal Music Festival. Y es que el Teatro Real está considerado como la primera institución de las artes escénicas y musicales en España donde la Fundación del Real está presidida por los Reyes de España.

Esta es la Quinta edición del Universal Music Festival que lleva celebrándose desde el pasado 5 de julio y donde Aitana pone el broche de oro después de un gran cartel donde hemos podido ver desde a Jaime Cullum, a José Mercé y Tomatito, Antonio Orozco, Joan Báez, Toquinho, Silvia Pérez Cruz y Javier Colina y a Los Secretos.

Aitana no puede estar más feliz y así lo demostraba al comienzo de su concierto: "Nunca he cantado en un teatro.... y os pido que cuando os pida el cuerpo levantaos, que cuando yo me calle cantéis muchísimo... Nunca jamás pensé que podría cantar en el Teatro Real", recibiendo de la gente le da un fortísimo aplauso. Así, la joven que ha conquistado a Miguel Bernardeau se metía al público en el bolsillo desde el principio.

Sin duda esta era una gran responsabilidad para la cantante ya que aparece en la información del propio Teatro Real que la define así: "Aitana, es la artista revelación en España y con mayor proyección internacional del momento. Tras salir de la Academia OT del programa líder de la televisión española, donde destacó desde el primer momento por su manera de transmitir emociones y carisma, emprendió una meteórica carrera de logros y reconocimientos a lo largo de los últimos meses, batiendo récords digitales y cumulando cifras nunca vistas hasta la fecha en un artista nuevo en España". Por ello, no es de extrañar que tuviera un gran respeto al salir al escenario.

Aitana, ha comenzado su concierto de lo más puntual a las 12:00 de la mañana, con 'Mi teléfono', ante la atenta mirada de su público.

Arropada por Amaya y 'Los Javis', continuaba con 'Mejor que tú', el público se emocionaba y cogía una imagen que había en cada asiento para que animaran a la catalana.

A sus 20 años, cumplidos el pasado 27 de juio, si algo ha aprendido es a encandilar a su público con su espontaneidad. Sabiendo lo importante que es satisfacer a sus fans les confesaba sus secretos más profundos: "¿Qué tal? Una pregunta... ¿Alguna vez habéis perdido la razón? Yo, la pierdo pocas veces pero pierdo mucho la razon ante una ventana mirando al mar".

Con Las Vegas, la novia de Bernardeau tenía ya a la gente enganchada y su público no ha dudado en venirse arriba dando palmas y cantando.

Otro de sus secretos era en referencia a sus padres, en lo que significan para ella: "Yo me presenté hace dos años a un programa, Operación Triunfo. Han venido personas como Amaya que te quiero muchísimo... Me presenté porque mis padres me animaron, me dijeron que por qué no me presentaba, qué por qué no me arriesgaba... Gracias a mis padres estoy aquí. El que no arriesga no gana ", unas palabras que habrán emocionado a sus progenitores, Cosme y Belén por lo que se refiere a ellos y por ver a su pequeña cantar en ese Teatro Real donde han cantado tenores de la talla de Pavarotti, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Josep Carreras y grandes damas internacionales como Monserrat Caballé o Anna Netrebko, un suma y sigue de figuras relevantes.

La cantante del flequillo no podía por menos que entonar 'Nada sale mal' y se atrevió con el 'Someone like you' de Adele, cautivando al público y hasta con el famosos ¡oh, oh, oh! de Morat a los que se refería: "Hace poco conocí a Morat, que aunque ellos hoy no están aquí quiero que me ayudéis a cantar muy, muy alto... Ellos están en Los Ángeles pero sería guay que les llegase.... ¡Da igual que estemos en el Teatro Real!".

El Teatro Real con una historia de 200 años ha visto como Aitana se abría en canal interpretando 'Cristal': "La fragilidad forma parte del ser humano y quién no se ha sentido como un cristal alguna vez.... Pero esto que viene ahora esto totalmente diferente y es un remember de Operación Triunfo que espero que cantéis todos conmigo", comentaba la joven con un vestido a juego con su chaqueta tras cambiarse de modelito mientras sus bailarinas se marcaban un solo de baile y luces espectacular.

Otra de las confesiones de Aitana Ocaña Morales era el momento de dejar su Barcelona y cambiar de destino para vivir y que entrañaba doble confesión: "Hace 10 meses me mudé a Madrid y no conocía a muchas personas y tuve la suerte de conocer a alguien y esta canción es para él....". Bien es cierto, que desde que terminara el concurso la Aitanax (como pone en su perfil de redes sociales) ha tenido dos parejas además del que fuera su novio, Vicente Rodríguez: Luis Cepeda, y el actor de la exitosa serie de Élite, Miguel Bernardeau con el que está actualmente por lo que todo hace ver que sería el hijo de Ana Duato el homenajeado...

Como no, la canción no podía ser otra que 'La miel en los labios'. El público no ha podido reprimirse y se ponía en pie a la par que la vitoreaba con unos: ¡Guapa! y ¡Olé, tu arte! tras hablar de su novio,

Aitana daba las gracias una y otra vez y solamente podía decir tras interpretar 'Vas a quedarte' donde algunas fans sacaban corazones amarillos: "¡Qué pasada! ¡¡Muchísimas gracias!!!", y como toda una gran diva de la canción se bajaba del escenario para saludar, estrechar y dar la mano a sus fans... "En serio, os doy las gracias porque es increíble que cantéis mis canciones. Esto está acabando pero no me puedo ir sin cantar 'Me quedo'", confesaba emocionada y con la clara intención de querer quedarse y que este concierto, que marca un antes y un después, no terminara.

"No me quiero ir de aquí sin presentar a mis musicos. Estamos formando una familia muy guay os quiero dar las gracias por un día como hoy y os quiero mucho. También presento a mis chicas. ¡Un fuerte aplauso para cada una de ellas! Valoro mucho lo que hacéis. Me encantaría bilar un cuarto de como lo hacéis vosotras. Gracias por cada día por ser tan guays", estimaba a su equipo.

Tampoco se ha querido olvidar de universal y del público: "...y a los más importantes que sois todos vosotros, a toda la gente que ha venido a verme, mis tíos, mis primos, que os quiero un montón... Que os vaya super bien, muchas gracias".

Aitana se despedía del Real mientras el público le reclamaba otra y terminaba como colofón con: 'Lo malo'.