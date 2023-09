Ainhoa Arteta cuenta una anécdota con María Jiménez

MADRID, 10 (CHANCE)

Fue en septiembre de 2021 cuando se anunció, de forma totalmente inesperada, que Ainhoa Arteta se había separado de su cuarto marido, Matías Urrea. Desde entonces, la cantante ha seguido haciendo su vida y ofreciendo espectáculos a sus seguidores, demostrando que sigue siendo una de las mejores voces españolas.

Hace unos días nos encontrábamos con Ainhoa y nos confesaba estar todavía dolida por su última ruptura y por eso descarta volver a enamorarse: "Yo diría que sí, me voy a tomar un tiempito. No fue una buena experiencia así que sí, me tomo un tiempito y si tiene que llegar, llegará, pero desde luego que yo no lo voy a buscar, lo tengo claro".

Su ruptura con Matías todavía le genera incomodidad y por eso prefiere seguir soltera: "No, gracias, estoy muy bien. Estoy fenomenal". Y es que "cuando te has pegado un buen golpe es normal" que no quiera estar abierta al amor.

Por otro lado, Ainhoa recordaba con cariño una anécdota reciente con María Jiménez tras su muerte: "Ella se había quedado sin voz, en una caseta y le decía 'María, toma jengibre' y me mandó un mensaje, me llamaba 'Inoa, he tomado el jengibre y no me ha funcionado' y luego decía otras cosas".

Tal es el cariño que le tiene a la artista que la describe como una mujer con muchas ganas por vivir: "se nos ha ido un torbellino de pasión, un torbellino de verdad, porque María era eso, un torbellino de verdad. Vivía la vida con todos los palos y todo lo que le había pasado, seguía viviendo la vida, se la comía a bocados y yo creo que una gran lección".

Por último, Arteta también tuvo palabras de agradecimiento hacia María Teresa Campos por hacerle su primera entrevista en televisión: "recuerdo que de las primeras entrevistas que tuve cuando llegué a este país, que venía de Estados Unidos, fue con María Teresa Campos. Además, vino a verme a la Zarzuela porque fue mi debut en España con un Rigoleto y luego hice una zarzuela, 'La canción del olvido' y vino ella a verme. De eso tuve mi primera entrevista en televisión, que fue con ella".