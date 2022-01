Ainhoa Armentia llega a su domicilio más tranquila y sin ganas de hablar

MADRID, 21 (CHANCE)

Ainhoa Armentia ha acaparado las cámaras de todos los medios de comunicación desde que se publicaron las imágenes de Iñaki Urdangarin con una nueva presencia femenina y se filtró la identidad de esta. Desde entonces no se ha hablado de otra cosa: el futuro divorcio de la Infanta Cristina, cómo se realizaron las fotografías y desde cuándo están juntos los dos susodichos.

El despacho de abogados en el que ambos trabajan, 'Imaz&Asociados', se ha convertido en el punto de encuentro de toda la prensa nacional para buscar las primeras declaraciones de Urdangarin y de Ainhoa tras filtrase las imágenes que demuestran una relación de amistad entrañable.

Desde el miércoles hemos visto como ambos entraban al despacho de abogados y salían. Ese día que se conocían las imágenes él no acudía a su trabajo, pero el jueves se producían las declaraciones más esperadas por su parte. Hoy, hemos vuelto a verle acudir al despacho y salir para 'disfrutar' del fin de semana... pero ¿y Ainhoa?

Armentia mostraba su rostro preocupado el jueves ante las cámaras de la prensa y lo cierto es que quizás todavía no sea consciente de la que se le viene encima. Sin embargo hoy su semblante ya era diferente. Además de no mostrar preocupación ninguna, ya articula palabra.

Mientras todos los medios grababan la salida de Ainhoa Arteta del despacho de abogados donde comparte espacio y tiempo con Iñaki Urdangarin, Europa Press Reportajes y más compañeros de la profesión se encontraban también en el domicilio particular de la protagonista de la semana.

Minutos más tarde de hacer su salida del despacho de abogados, Ainhoa llegaba a su casa con el semblante más tranquilo, incluso sonriendo a la prensa, asegurando que no iba a dar declaraciones: "No tengo nada que decir, gracias, buenas tardes". Una actitud que rompe completamente con la que hemos visto estos días de atrás y que refleja una tranquilidad que no tenía apenas 24 horas atrás.