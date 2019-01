Aina Clotet, de la polémica con Leticia Dolera: "Esto no es una guerra"

MADRID, 28 (CHANCE)

Luciendo la misma barriga de embaraza que le costó el puesto de trabajo, Aina Clotet ha posado en la alfombra roja de los Premios Gaudí en el Palacio de Congresos de Barcelona. Así ha reaparecido la actriz tras la polémica que protagonizó tras desvelar de manera publica que había sido despedida por Leticia Dolera al anunciarle que se había quedado embarazada.

Sin embargo, la catalana prefiere zanjar la polémica y no parece guardar rencor a su compañera: "Yo ya dije lo que tenía que decir, la verdad que agradezco todo el apoyo que he tenido, pero no tengonada en contra de Leticia y ya dije lo que tuve que decir".

Aunque Aina no puede negar que se ha sentido muy apoyada por parte de muchos compañeros, pero no quiere convertir esto en una guerra: "Sí y espero que ella también se haya sentido apoyada, esto no es una guerra", sentencia.

En cuanto a que se bromease con el asunto durante la gala de los Premios Feroz en el discurso de Ingrid García-Jonsson, la actriz asegura: "No no me molesta que se haga humor, el humor no sepuede evitar".

Dejando el tema aparte, Aina está centrada en su embarazo, asegurando que se encuentra "bien" y en algunos proyectos que tiene entre manos y de los que todavía no puede hablar.