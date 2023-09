Aguilar rechaza la "solidaridad a la carta" y espera que el pacto de asilo se cierre antes de que acabe la legislatura

El eurodiputado del Grupo Socialista y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Juan Fernando López Aguilar, se ha opuesto este martes al criterio de "solidaridad a la carta" en la gestión migratoria y ha reivindicado que hace falta una respuesta coordinada y obligatoria para que toda la atención no recaiga en España, Italia, Grecia y Chipre.

En una intervención por videoconferencia en las 'Jornadas Conecta. Canarias-Europa' organizadas por el Parlamento de Canarias ha admitido que la negociación es "extenuante, ardua" y a veces existe la sensación de "tirar los papeles" ante las dificultades que se encuentran en el Consejo de la UE debido a la presencia de países donde gobiernan ideas "reaccionarias", especialmente Polonia y Hungría.

"No es fácil escuchar según qué cosas en el consejo de ministros de interior, hay muchos enemigos de la solidaridad en una Europa de 27", ha explicado, reconociendo que "no es fácil" introducir el criterio de "solidaridad obligatoria" y una "sinergia" para adoptar mecanismos comunitarios de salvamento, cooperación y tratados de repatriación "dignos".

El eurodiputado ha apuntado que el problema no se resuelve entregando miles de euros a un "régimen tiránico" como el de Túnez para que controle sus fronteras pues el ejemplo es la situación "angustiosa" de Lampedusa, una isla italiana con unos 5.000 habitantes y que ha recibido la llegada de unos 12.000 migrantes africanos y que se ha agravado por la decisión del Gobierno italiano de no facilitar desembarcos en puertos seguros.

López Aguilar ha instado a "cambiar la mirada" sobre la migración, que "no es una amenaza contra la seguridad y la identidad", como ha demostrado la entrada de unos 11 millones de ucranianos en la UE a raíz de la invasión rusa y que no ha quebrado el sistema de bienestar social en el continente.

Ha apuntado también que "no es fácil sumar mayorías" en el Parlamento Europeo pese a que hay "defensores aguerridos de la solidaridad" y ha indicado que para buscar una solución integral no caben "simplismos" y sí tener una actitud "a la altura" de la Europa de los derechos. "Si no lo conseguimos no será por el Parlamento, será por el Consejo", ha destacado.

López Aguilar ha dicho también que aunque la ruta mediterránea es la "predominante" en el acceso de la inmigración irregular se preocupa por "hacer valer" el interés de Canarias y la existencia de una ruta atlántica de llegada a la UE.