Aguado lamenta que el temporal sea "un revés más" para la campaña de vacunación

Se han llegado ya a vacunar 25.000 personas

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha lamentado que el temporal 'Filomena' haya sido "un revés más" en la región para llevar a cabo la campaña de vacunación, aunque ha asegurado que han tratado de continuar con ella y ya se han llegado a vacunar a 25.000 personas.

"Este es otro revés más a la campaña de vacunación que empezó con retrasos y se complicó con las fechas tan señaladas que tuvimos, y ahora se ve afectado por una borrasca sin precedentes en nuestra región", ha lamentado Aguado en declaraciones a los periodistas tras la visita al Puesto de Mando de Alto del Arenal para reconocer la labor de los empleados de Metro de Madrid.

Allí, ha explicado que el pedido tercero tenía que llegar hoy pero que por la razón meteorológica no ha podido hacerlo. No obstante, ha indicado que la campaña de vacunación continúa en la Comunidad y se va a seguido vacunando en hospitales, residencias y centros de salud hasta llegar a las 25.000 personas. "Las circunstancias no nos ayudan demasiado", ha reconocido.