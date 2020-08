Aguado insiste, por una PCR negativa "no se pueda bajar la guardia" sino que se vuelve al "kilómetro 0 de la prevención"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha advertido este jueves de que un resultado negativo en una PCR "no significa que se pueda bajar la guardia" sino que se vuelve al "kilómetro 0 de la prevención", ya que esta se trata de una "foto fija".

"Es importante que el mensaje cale en la población, es el principal salvoconducto para poder permitirnos convivir con el virus y seguir al mismo tiempo con nuestra actividad diaria hasta que haya una vacuna", ha insistido Aguado en su visita al dispositivo de PCR aleatorias de la Comunidad que se ha desplazado este jueves a Fuenlabrada, donde ha estado también el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

El líder 'naranja' ha remarcado que las medidas preventivas que pueda tomar el Ejecutivo regional son "necesarias" pero no "suficientes" para hacer frente a la segunda ola si no hay un compromiso por parte de los ciudadanos a la hora de hacer suyas las indicaciones. "Ponerse la mascarilla es como ponerse el cinturón de seguridad, puede salvar vidas", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que durante las dos semanas en las que han desplegado el estudio de tests aleatorios en zonas con mayor incidencia del coronavirus, ya se han realizado más de 11.500 pruebas diagnósticas y que entre un 2,5 y un 3 por ciento han dado positivo.

Por ello, ha subrayado que la situación es de "alerta" pero que no hay que generar "alarma", ya que esta segunda ola "no tiene nada que ver" con la primera en términos de presión asistencial o nivel de contagios. "Podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para prevenir los contagios, pero si no hay disciplina por parte de los ciudadanos, no va a servir de nada", ha concluido el vicepresidente.