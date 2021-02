Aguado dice que la gerente del hospital de Alcalá no debe seguir en el cargo

El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este jueves que no debe continuar en su cargo la gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Dolores Rubio, quien sugirió quitar los móviles a los pacientes covid para evitar su negativa a ser trasladados al hospital de emergencias Zendal.

Tras la visita a una residencia de mayores, Aguado ha afirmado que no se puede privar a un enfermo de hablar con su familia o retirarle el móvil: "Creo que las personas que abogan por eso no deben estar en esos cargos".

En un audio al que ha tenido acceso la Cadena Ser, Rubio indica al equipo directivo del hospital de Alcalá que las comunicaciones con los familiares podrían estar frenando el traslado, siempre voluntario, de pacientes al Hospital Isabel Zendal.

La gerente pregunta (en la grabación) por qué los enfermos deben tener teléfonos móviles y se responde que el paciente no necesita "ni a mamá ni a papá ni a la vecina de enfrente" para tomar su decisión.

En opinión de Ignacio Aguado, es "una falta de respeto lo que se ha dicho en ese audio a pacientes y familias", que tienen "todo el derecho" a hablar entre ellos y a tomar sus decisiones.

"Me pongo en la piel de las personas que no pueden tener a sus familias" acompañándoles en el hospital y es "inadmisible" que la gerente muestre esa actitud. "No debe estar ocupando ese cargo", ha recalcado. EFE