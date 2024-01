Agua.-Vox apoya decreto de sequía en Andalucía pero acusa a PP y PSOE de "culpables de volver a pasar sed"

El diputado del grupo parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sevilla, ha mostrado el apoyo al cuarto decreto de medidas urgentes ante la situación de sequía en Andalucía y ha asegurado que "Vox votará siempre a favor de cualquier medida que sea buena para Andalucía y, especialmente, para el sector primario andaluz", pero ha avisado de que "no dejaremos de señalar a PP y PSOE, culpables de que volvamos a pasar sed".

Sevilla ha recordado que "Vox ha sido el único partido que ha votado y apoyado, junto al PP, todos los decretos de sequía del Gobierno de Moreno, al entender que son necesarios para Andalucía en un momento de extraordinaria dificultad ante la falta de precipitaciones".

No obstante, el parlamentario de Vox ha advertido de que "lo que no haremos jamás es dejar de decir que la sequía es un problema que afecta a nuestra tierra de manera cíclica desde hace siglos" como "tampoco dejaremos de señalar y denunciar a los culpables de que, ante otro periodo de sequía más, en Andalucía volvamos a pasar la sed y a sufrir restricciones de siempre, y que no son otros que los que nos vienen gobernando desde hace décadas: PP y PSOE".

"Mañana empieza a llover de manera abundante y suficiente, y les aseguro que pasará lo de siempre, que 'populares' y socialistas se olvidarán de las obras hídricas que ahora se tiran a la cara y que se necesitan para que cuando llegue otro periodo de sequía no volvamos a encontrarnos en la misma situación de escasez de agua que ahora", ha advertido Sevilla.

En este punto, el parlamentario de Vox ha afeado la "bochornosa guerra del agua que mantienen PP y PSOE, que acaban pagando los de siempre, los que menos culpa tienen que son los andaluces".

Por último, ha insistido "en la necesidad de un Plan Nacional del Agua para hacer algo tan sencillo como llevar el agua de donde sobra a donde no hay", algo que "los dos partidos que han venido gobernando este país y esta comunidad autónoma no han sido incapaces de hacer durante sus mandatos", ha concluido.