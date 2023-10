El agua de deshielo que fluye bajo los glaciares antárticos podría estar acelerando su retroceso

Un nuevo estudio de modelización de la capa de hielo antártica realizado por científicos del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) sugiere que el agua de deshielo que fluye hacia el mar desde debajo de los glaciares antárticos está haciendo que éstos pierdan hielo más rápidamente.

Las simulaciones del modelo sugieren que este efecto es lo suficientemente importante como para contribuir de forma significativa a la subida del nivel del mar en escenarios de altas emisiones de gases de efecto invernadero, según publican los investigadores en la revista 'Science Advances'.

La pérdida adicional de hielo causada por el agua de deshielo que fluye hacia el mar desde debajo de los glaciares antárticos no se tiene en cuenta actualmente en los modelos que generan las principales proyecciones de aumento del nivel del mar, como los del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Si este proceso resulta ser un importante impulsor de la pérdida de hielo en toda la capa de hielo antártica, podría significar que las proyecciones actuales subestimen el ritmo del aumento global del nivel del mar en las próximas décadas.

"Saber cuándo y cuánto subirá el nivel del mar es fundamental para el bienestar de las comunidades costeras --afirma Tyler Pelle, autor principal del estudio e investigador postdoctoral en Scripps--. Millones de personas viven en zonas costeras bajas y no podemos preparar adecuadamente a nuestras comunidades sin proyecciones precisas del aumento del nivel del mar".

El estudio, financiado por la National Science Foundation (NSF), la NASA y la Cecil H. and the Ida M. Green Foundation for Earth Sciences del Instituto de Geofísica y Física Planetaria de Scripps, modelizó el retroceso de dos glaciares de la Antártida Oriental hasta el año 2300 bajo diferentes escenarios de emisiones y proyectó sus contribuciones al aumento del nivel del mar. A diferencia de los modelos anteriores de la capa de hielo antártica, éste incluía la influencia de este flujo de agua de deshielo desde debajo de los glaciares hacia el mar, lo que se conoce como descarga subglacial.

Los dos glaciares en los que se centró el estudio, Denman y Scott, contienen suficiente hielo como para provocar un aumento del nivel del mar de casi 1,5 metros. En un escenario de emisiones elevadas (el escenario SSP5-8.5 del IPCC, que supone la ausencia de una nueva política climática y un aumento del 20% de las emisiones de CO2 para 2100), el modelo reveló que la descarga subglacial aumentaba la contribución de estos glaciares al aumento del nivel del mar en un 15,7%, de 19 milímetros a 22 milímetros para el año 2300.

Estos glaciares, que están uno al lado del otro, se asientan sobre una fosa continental de más de tres kilómetros de profundidad; una vez que su retroceso alcance la pronunciada pendiente de la fosa, se espera que su contribución al aumento del nivel del mar se acelere drásticamente. Con la influencia añadida de la descarga subglacial, el modelo descubrió que los glaciares se retiraban más allá de este umbral unos 25 años antes de lo que lo hacían sin ella.

Además del papel poco estudiado de la descarga subglacial en la aceleración del aumento del nivel del mar, Greenbaum señala la importancia de lo que haga la humanidad en las próximas décadas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Las ejecuciones del modelo en un escenario de bajas emisiones no mostraron que los glaciares retrocedieran hasta el interior de la fosa y evitaron las contribuciones desbocadas resultantes a la subida del nivel del mar.

En la Antártida, el agua de deshielo subglacial se genera a partir de la fusión que se produce donde el hielo se asienta sobre el lecho rocoso continental. Las principales fuentes de calor que derriten el hielo en contacto con el suelo son la fricción del hielo sobre el lecho rocoso y el calor geotérmico del interior de la Tierra que penetra a través de la corteza.

Investigaciones anteriores sugirieron que el agua de deshielo subglacial es una característica común de los glaciares de todo el mundo y que está presente bajo varios otros glaciares antárticos masivos, incluido el tristemente famoso glaciar Thwaites en la Antártida Occidental.

Se cree que cuando la descarga subglacial fluye hacia el mar acelera el deshielo de la plataforma de hielo del glaciar, una larga lengua de hielo flotante que se extiende hacia el mar más allá de la última parte del glaciar que aún está en contacto con tierra firme (conocida como línea de tierra). Se cree que la descarga subglaciar acelera la formación de hielo.

Según Greenbaum, la idea de que la descarga subglacial provoca una mayor fusión de las plataformas de hielo está ampliamente aceptada en la comunidad científica pero no se ha incluido en las proyecciones de aumento del nivel del mar porque muchos investigadores no estaban seguros de que el efecto del proceso fuera lo suficientemente grande como para aumentar el nivel del mar, principalmente porque sus efectos se localizan alrededor de la plataforma de hielo del glaciar.

Una vez que los investigadores unieron los tres modelos en uno solo, realizaron una serie de proyecciones hasta el año 2300 utilizando un superordenador de la NASA. Las proyecciones incluían tres escenarios principales: un escenario de control sin calentamiento adicional del océano, un escenario de bajas emisiones (SSP1-2,6) y un escenario de altas emisiones (SSP5-8,5). Para cada escenario, los investigadores crearon proyecciones con y sin el efecto de los niveles actuales de descarga subglacial.

Las simulaciones del modelo revelaron que la adición de la descarga subglacial conciliaba las tasas de deshielo observadas en los glaciares Denman y Scott. En los modelos de control y de bajas emisiones, las contribuciones a la subida del nivel del mar fueron próximas a cero o incluso ligeramente negativas, con o sin descarga subglacial a 2300. Pero en un escenario de altas emisiones, el modelo descubrió que la descarga subglacial aumentaba la contribución de estos glaciares al aumento del nivel del mar de 19 milímetros a 22 milímetros en 2300.

En el escenario de emisiones elevadas que incluía la descarga subglacial, los glaciares Denman y Scott retrocedieron hacia la zanja de tres kilómetros de profundidad situada bajo ellos en 2240, unos 25 años antes de lo que lo hicieron en las ejecuciones del modelo sin descarga subglacial. Una vez que las líneas de base de los glaciares Denman y Scott se retiran más allá del borde de esta zanja, su contribución anual al aumento del nivel del mar se dispara, alcanzando un máximo de 0,33 milímetros por año, aproximadamente la mitad de la contribución anual actual al aumento del nivel del mar de toda la capa de hielo de la Antártida.

"Se ha deducido la existencia de agua de deshielo subglacial bajo la mayoría de los glaciares antárticos, si no todos, incluidos los glaciares Thwaites, Pine Island y Totten --afirma Pelle--. Todos estos glaciares están retrocediendo y contribuyendo al aumento del nivel del mar, y estamos demostrando que la descarga subglacial podría estar acelerando su retroceso. Es urgente que modelicemos estos otros glaciares para que podamos hacernos una idea de la magnitud del efecto que está teniendo la descarga subglacial".

Eso es lo que están haciendo los investigadores de este estudio. Según Pelle, están a punto de presentar una propuesta de investigación para ampliar su nuevo modelo a toda la capa de hielo antártica. "Esto también significa que nuestros resultados son probablemente una estimación conservadora del efecto de la descarga subglacial --afirma Greenbaum--. Dicho esto, aún no podemos decir cuánto se acelerará el aumento del nivel del mar por este proceso. Esperemos que no sea demasiado", concluye.