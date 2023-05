Agua.- Ribera atribuye a "bulo absolutamente incomprensible" que el Gobierno se dedique a "derribar 200 presas"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Ve con "preocupación creciente" los efectos de la sequía en las cosechas y asegura que trabaja para integrar soluciones de emergencia

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha atribuido a un "bulo absolutamente incomprensible" y a una "preocupante" tendencia "claramente deliberada" y "un poco conspiranoica" ciertas aseveraciones de las últimas semanas que aseguran que el Gobierno se dedica a derribar presas o que la sequía es "inducida" por vuelos de los aviones.

En declaraciones a los medios antes de su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Ribera ha afirmado que es "imposible derribar 200 presas por parte de ningún Gobierno".

"Nunca jamás se puede hacer eso, obviamente y tiene que ver con esa estrategia absolutamente deliberada de crear irritación sobre la base de las mentiras", ha apostillado.

De hecho, tras calificar estas informaciones de "bulo absolutamente incomprensible", ha añadido que en la red social Twitter, el Ministerio realizó un hilo informativo en el que explicaba que la mayoría de obstáculos que se levantan en los ríos son pequeños muros, antiguos o que están en mal estado o en desuso y que entorpecen el fluir del río.

En todo caso, ha asegurado que esos obstáculos no tienen "ninguna utilidad" para el abastecimiento, ya que se trata de antiguos molinos de agua o pequeños azudes.

SEQUÍA

Sí está preocupada la vicepresidenta de manera "creciente" con lo que pueda ocurrir con las cosechas a consecuencia de la sequía y ha garantizado que el Gobierno está trabajando en integrar "todas" las soluciones como los pozos de emergencia, el acompañamiento social de los agricultores o acelerar las inversiones que ya estaban programadas.

Además de pozos de emergencia y junto con el Ministerio de Agricultura, está trabajando en soluciones a la sequía para los cultivos, pero ha insistido en que la primera obligación es el abastecimiento del agua de boca a las poblaciones y, en segundo lugar buscar la máxima protección a los sectores económicos que más dependen del agua en cada momento.

"Es cierto que en este momento la preocupación del campo es muy legítima porque se ha reducido de forma muy importante el agua disponible, no solamente afecta al agua de regadío, sino que muchas veces afecta al cultivo de secano que depende de la lluvia", ha admitido.

En términos generales, Ribera pronostica que si se mantiene esta situación durante mucho tiempo la situación de sequía, para la vuelta del verano las cuencas del Segura, las cuencas internas de Cataluña, que están en una situación "muy complicada" y las cuencas mediterráneas andaluzas tendrán problemas.

Asimismo, Ribera ha insistido en que el "esfuerzo mayor" es garantizar que "no haya cortes en el abastecimiento en los grandes municipios" y en el caso de municipios de menor tamaño, establecer una vía por la que llevarles agua.

Por otro lado, preguntada respecto al posible proyecto de demolición del embalse de Valdecaballeros (Badajoz) respecto al que el Ministerio de su competencia está evaluando técnicamente no hacerlo por el interés mostrado por la Junta de Andalucía, Ribera ha recordado que dicha presa se diseñó para refrigerar la central del mismo nombre y que nunca entró en funcionamiento y cuya concesión está extinguida.

Así, ha precisado que en ese caso, si el embalse no tiene otra utilidad o uso y no hay nadie que asuma su mantenimiento o pida un nuevo uso "corresponde derribarlo para evitar peligros". Ese es el caso, asegura, de Valdecaballeros, de gran tamaño pero que no tiene finalidad de abastecimiento y, por tanto, "correspondía tomar una decisión".

Sin embargo, dado que la Junta de Extremadura ha trasladado su interés en mantenerla y porque se ha incorporado al entorno en usos recreativos y de facilidad de acceso al agua en los pueblos limítrofes una presa que estuviera destinada a garantizar abastecimiento y estamos y dado que "no hay ningún problema" y se gestiona con total normalidad, el Ministerio está evaluando la opción de no derribarla.

"Es algo que se gestiona con total normalidad", asegura Ribera que ha añadido que no hace falta negociar nada con la Junta de Extremadura, que es la que ha solicitado su mantenimiento.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Ribera reflexiona sobre la sequía: "Se ha reducido el agua disponible" para regar el campo

Duración: 06:49

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=765401&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjgzMzcxMzY0LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.-H5Ny3k0Al6DTbzrY4_U2DTcZhg42QflUqEgpD_EDuQ

---------------------