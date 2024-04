Agua.- Page critica los 62 hm3 de agua del trasvase "tirados por el sumidero por no recogerse la cosecha de cítricos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado este martes el uso del agua del Tajo destinada al Levante, al criticar que "se han tirado por el sumidero 62 hectómetros cúbicos del agua del trasvase porque no se ha recogido la cosecha de cítricos".

García-Page ha realizado estas críticas desde Toledo, donde ha participado en la presentación de la Euro Cup de Baloncesto en Silla de Ruedas 2024, donde también ha reprobado que, sobre el debate del agua, "los responsables regionales del levante español digan que hay que abordar los temas técnicamente".

"Bueno, técnicamente son, por ejemplo, los 62 hectómetros cúbicos que se han tirado al sumidero después de haber consumido el agua del trasvase porque no se ha recogido la cosecha de cítricos. No lo voy a discutir. Que no se engañe a la gente. Cuando algunos hablan de que hay que tener rigor técnico, lo que están hablando es de dinero. Del dineral que hay detrás de casi todo", ha condenado.