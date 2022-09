Agua.- PP de Murcia: "El futuro de la huerta levantina con Pedro Sánchez es muy oscuro"

"Con este 'trasvase cero', el Gobierno de Sánchez abandona a su suerte a nuestros agricultores y regantes", según los 'populares'

El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, ha denunciado públicamente que "el futuro de la huerta levantina con Pedro Sánchez es muy oscuro".

Son palabras que ha pronunciado con motivo de la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de no trasvasar del Tajo al Segura agua para regadío este mes de septiembre, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

"Con este 'trasvase cero', el Gobierno de Sánchez abandona a su suerte a nuestros agricultores y regantes en la mayor sequía de los últimos tiempos", ha lamentado Cano.

El diputado 'popular' ha criticado que "el sectarismo de Pedro Sánchez, y su obsesión con acabar con el Tajo-Segura, ha alcanzado unos niveles de crueldad intolerables hacia cientos de miles de familias que en el Levante viven de la agricultura", y ha añadido que "los ataques del Gobierno sanchista hacia el sector agrario no tienen nombre: es una absoluta sinvergonzonería".

"Los regantes murcianos se ven abocados a la ruina por culpa de un Gobierno claramente incompetente", ha dicho Cano. "Un Gobierno que aprieta cada vez más la soga en el cuello de los agricultores y regantes levantinos y consuma un nuevo ataque contra los intereses del Levante, poniendo en riesgo la viabilidad de nuestra agricultura y con ello el sustento de miles de familias", ha denunciado.

El parlamentario autonómico ha señalado que "nuestros campos y huertas son auténticos sumideros de CO2, suponen un freno a la desertificación y mantienen un ecosistema: si acabamos con ellos, el impacto no solo va a ser económico, sino medioambiental".

Al hilo, ha manifestado que "sustituir, como pretende el Gobierno de Sánchez, el agua trasvasada por la desalada con el coste energético que supone, cuatro veces superior, supone ahogar a la Región y a todo el Levante español".

"El trasvase Tajo-Segura, todos lo tenemos claro, es una infraestructura irrenunciable, vital para el Levante Español, y la agricultura es uno de nuestros principales motores económicos, ya que hay miles de familias que viven de ella", ha incidido Cano.

"Y no sólo eso, tenemos que garantizar que siga produciendo y continúe llegando la fruta y la verdura a nuestra mesa", ha añadido, para recordar a continuación que "nos hemos llenado la boca durante la pandemia en decir que éramos la huerta de Europa". "Y ahora, ¿qué es lo que pretende hacer este Gobierno sectario?", se ha preguntado.

"El problema de este país no es que no haya agua, el problema es que no se reparte bien el agua", ha afirmado el 'popular', que se ha preguntado "qué pasara con la huerta murciana y levantina a este paso".

Ha lamentado que "ha quedado una vez más claro que, para la ministra Ribera, 'los trasvases no tienen sentido'". "Las consecuencias de estas nefastas decisiones, no solo las pagaremos los murcianos, sino todos los españoles y los europeos que consumen nuestros productos", ha vaticinado.

Cano ha hecho finalmente un llamamiento al PSOE de la Región y su secretario general, José Vélez, "para defender el Trasvase Tajo-Segura ante esta crueldad intolerable del Gobierno de Sánchez". "Espero de ellos responsabilidad y altura de miras: en la defensa del Trasvase no cabe otra cosa", ha concluido.