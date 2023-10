Agua.- Murcia asegura que el Gobierno de España no puede garantizar las demandas de la Cuenca del Segura para 2027

El Gobierno regional ha denunciado este martes que el Gobierno de España "no tiene alternativas para cubrir los 400 hm3 necesarios para garantizar las demandas de la Cuenca del Segura para el año 2027". Así lo ha indicado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, tras reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, según han informado fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

Rubira ha explicado que "el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura restringirá el uso de aguas subterráneas, lo que se suma el incremento de los caudales ecológicos del Tajo aprobado por el Gobierno de España, por lo que del actual déficit de 97 hectómetros cúbicos anuales pasará a casi 400 hectómetros cúbicos".

"Una situación gravísima ante la que el Gobierno de España no da respuesta y que dejaría a la Región de Murcia ante una situación insostenible a nivel económico, social y medioambiental, afectando gravemente al sector agroalimentario y poniendo en riesgo el abastecimiento en los hogares", ha asegurado la consejera.

"La desalación no es la solución al problema de escasez de agua en la Región de Murcia y en el Levante, y mucho menos si de manera progresiva van suprimiendo otros recursos", ha argumentado Rubira durante el encuentro, "lo que pone de manifiesto la falta de planificación del Gobierno de España que hoy ha dejado patente que no tienen una hoja de ruta marcada para resolver los problemas de la cuenca del Segura", ha añadido.

Una situación que "demuestra una vez más la urgente necesidad de poner en marcha un Plan Hidrológico Nacional consensuado, solidario y que ponga fin a las desigualdades hidráulicas de nuestro país, para lo que se debe escuchar a las comunidades y tener en cuenta sus necesidades", ha pedido tras el encuentro Rubira.

Entre ellas ha querido destacar "la preocupante situación que vive el Altiplano, que no recibe agua del Trasvase Tajo-Segura y que en 2027 tendrá que dejar de usar agua del acuífero, dejando sin alternativa su abastecimiento de agua y desatendiendo las demandas de su población", ha avisado Rubira, "por lo que no podemos comprender cómo el Ministerio para la Transición Ecológica no nos ha ofrecido hoy ninguna alternativa viable encaminada a resolver el problema de los vecinos y agricultores".

Por otro lado la consejera ha trasladado al secretario de Estado el "asombro generado cada mes tras conocer las decisiones de la ministra Teresa Ribera para, ignorando los criterios técnicos y científicos del Cedex, recortar los aportes de agua del Tajo al Segura", a lo que ha añadido que "el propio Ministerio ha reconocido que no se aplica una metodología objetiva a la hora de establecer los trasvases".

Rubira ha concluido recordando que "hasta el año 2018 se realizaban unos análisis de riesgo periódicos que permitían adoptar decisiones teniendo en cuenta la situación del momento y la previsión de futuro, pero con la entrada de Ribera al Ministerio se dejaron de realizar, y ahora es su palabra la que se impone por encima de cualquier decisión razonada técnicamente".