Agua.- López Miras afirma que el agua "pertenece a todos los españoles" y apuesta por un plan nacional

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado este jueves la "falta de liderazgo" del Gobierno central para impulsar un Plan Nacional que promueva la distribución del agua en el país, al tratarse de un bien que "pertenece a todos los españoles" y no a unas comunidades autónomas.

En una entrevista concedida a Antena 3, y recogida por Europa Press, López Miras ha dicho que "no es lógico" que en un mismo país "se esté abriendo las compuertas de los pantanos y de las presas desembalsando agua para que no inunde las ciudades y no cause perjuicios, y en el mismo momento, se planteen restricciones porque no haya agua".

Por tanto, "agua hay, pero hay que establecer un plan para repartir el agua que es de todos los españoles, entre todos los españoles", ha señalado el máximo dirigente regional.

Ha indicado que el agua es "una cuestión de Estado" porque se trata de "un recurso que es de todos los españoles, según la Constitución", al tiempo que ha criticado la "falta de sentido común por parte de todos para sentarnos y poder llegar" a un "acuerdo".

Y es que ha dicho estar "convencido" de que "la mayoría de españoles no entienden que Cataluña y Andalucía se planteen restricciones porque no tienen agua" y, al mismo tiempo, "veamos como hay pantanos en Castilla y León que están desembalsando por el riesgo de que no pueden ya almacenarla más".