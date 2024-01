Agua.- Cataluña y Andalucía se movilizan ante la situación "crítica" y de emergencia que atraviesan por la sequía

Cataluña y Andalucía han comenzado a movilizarse, en pleno invierno, ante la situación "crítica" y de emergencia que ambas comunidades autónomas están atravesando como consecuencia de la sequía por la ausencia de lluvias.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), la reserva hídrica española está al 45,2% de su capacidad. Sin embargo, las cuencas internas de Cataluña se encuentran al 16,5% y, en el caso de Andalucía, aunque la de Tinto, Odiel y Piedras, está al 62%, la del Guadiana está al 26,9%, y el resto, por debajo del 20%, siendo la de Guadalete-Barbate la que menos capacidad registra, al encontrarse al 14,4%.

Entre las medidas adoptadas para paliar los efectos de falta de precipitaciones, la Generalitat de Cataluña ha decidido aumentar de 90 a 200 millones de euros las ayudas a entidades locales para afrontar el actual episodio de sequía; y de 50 millones a 120 las ayudas para reparar fugas en las redes municipales, tras recibir "un alud de solicitudes", llegando a las 880.

Cataluña también pasará de 40 a 80 millones de euros la partida para que los municipios se adapten al cambio climático. Con este aumento presupuestario, el Ejecutivo catalán calcula haber destinado más de 550 millones de euros para afrontar la situación de sequía desde el 2021.

Por otro lado, cámpings, hoteles y comunidades de vecinos no podrán llenar sus piscinas cuando Cataluña entre en estado de emergencia por sequía, mientras que gimnasios y clubes deportivos sí lo podrán hacer, aunque tendrán limitaciones. No obstante, las piscinas de cámpings y hoteles se podrán seguir utilizando pero sin llenarse, tal como recoge el Plan de Sequía. Serán los ayuntamientos los que controlarán que esto no ocurra.

Por su parte, los gimnasios y clubes deportivos de Cataluña que tengan piscinas cubiertas inscritas en el censo de equipamientos deportivos de la Generalitat y las descubiertas abiertas todo el año para el deporte federado podrán llenarlas en estado de emergencia por sequía, siempre que lo compensen ahorrando agua en el resto de las instalaciones.

Se trata de una de las modificaciones que la Generalitat ha aprobado este martes en el marco del Plan Especial de Sequía de Cataluña y que comenzará a aplicarse una vez se declare la situación de emergencia, que será cuando los embalses de las cuencas internas catalanas se sitúen al 16% de su capacidad --situándose este martes en un 16,2%--.

LA SEQUÍA "MÁS INTENSA Y DURA"

El consejero de Acción Climática, David Mascort, ha explicado que el Ejecutivo catalán ha flexibilizado algunas medidas del plan para que se pueda seguir practicando deporte, y ha recordado que esta sequía "es la más intensa y dura" que ha sufrido Cataluña desde que se recogen datos.

La modificación del Plan Especial de Sequía en Cataluña permitirá que en situación de emergencia 1 y 2 se puedan regar jardines botánicos y árboles y plantas para su supervivencia, pero con agua regenerada o freática, "siempre que no compita con el abastecimiento domiciliario" y con la mínima cantidad posible, con el objetivo de garantizar refugios climáticos.

En el caso de los lagos artificiales o fuentes ornamentales, se mantiene la prohibición del llenado completo o parcial, excepto en las balsas que sirven para la "recuperación de especies autóctonas o en riesgo", y que se puedan llenar con agua regenerada o freática.

Se mantiene también la prohibición de la limpieza de cualquier tipo de vehículo, excepto si se hace en negocios de limpieza de vehículos que tengan algún tipo de sistema de recirculación del agua.

Además, el Plan de Sequía incluye nuevas concreciones, como la prohibición del uso de duchas o instalaciones para la limpieza de pies en las playas, o de actividades como las pistas de hielo temporales o de uso lúdico o fiestas de la espuma y similares.

En el caso de Andalucía, el presidente regional, Juanma Moreno, presidirá el este jueves, 18 de enero, una nueva reunión del Comité de Expertos de la Sequía constituido por el Gobierno autonómico para analizar la actual situación "crítica" con el que la comunidad inicia el año 2024.

Según ha avisado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, las reservas de agua en Andalucía "están bajo mínimo, al 20% de su capacidad después de que no se hayan registrado cambios significativos en los últimos siete días", de forma que "la situación es crítica" y "muy preocupante en muchos" de los embalses de la región.

"Aunque desde la Junta de Andalucía estamos poniendo todos los medios que están a nuestro alcance, con decretos de sequía, con planificación, con las mayores inversiones en obra hidráulica que ha conocido jamás nuestra tierra, necesitamos mucho más" y "el concurso de todas las administraciones" que "tienen competencia en materia hidráulica", ha manifestado el consejero portavoz.

En este escenario, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha solicitado al Gobierno central que reclame ante la Unión Europea la necesidad de fondos Next Generation más allá de 2026, en este caso para contribuir a hacer frente a los efectos de la sequía estructural que sufre la comunidad autónoma de Andalucía y para el regadío.

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos calcula que el Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía podría crecer en torno a "dos puntos más" de no verse "afectado" por la sequía que actualmente vive la comunidad autónoma.

La consejera del ramo, Carolina España, ha defendido que, por parte del Gobierno andaluz, se están "volcando en las infraestructuras hidráulicas a pesar de que el 67% de las competencias hídricas en Andalucía las tiene el Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", y la Junta está acometiendo "un despliegue impresionante para conseguir cada vez más hectómetros cúbicos de agua regenerada".

Asimismo, ha indicado que el Gobierno andaluz está asumiendo "un sobreesfuerzo en ámbitos que, además, ya no son ni de su competencia", con "1.500 millones de euros en inversión, en obras ejecutándose, en infraestructuras hidráulicas", y con la aprobación de tres decretos de sequía por valor de 300 millones de euros, a la vez que ya prepara el cuarto para "ayudar" a la agricultura y la ganadería andaluzas.

Por último, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha solicitado al Gobierno "acuerdos" y "entendimiento" ante el problema de escasez de agua que atraviesa la comunidad andaluza, y que las cuestiones de "urgencia" de Andalucía con respecto a la sequía se conozcan y se trabajen.