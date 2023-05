Agricultores extremeños intensificarán las protestas en plena campaña electoral si la Junta no da respuestas a la sequía

La organización agraria Apag Extremadura Asaja intensificará sus protestas en la semana del 14 al 19 de mayo si la Junta de Extremadura no ofrece una respuesta a las ayudas solicitadas para afrontar los la situación "agónica" provocada en el campo extremeño por la sequía.

En concreto, la organización, que lleva tres semanas de protesta ininterrumpida en la puerta de Presidencia, tiene previsto parar tras este viernes, de tal forma que si continúa la "callada por respuesta" se plantearán organizar una "gran manifestación" en Mérida para reclamar dichas ayudas.

Así lo ha explicado el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, en declaraciones a los medios de comunicación este jueves en la puerta de Presidencia, donde la organización continuará hasta este viernes, para iniciar una "tregua" de una semana a la espera de respuestas de la Administración regional.

En caso contrario, ha insistido, se convocará una manifestación en la que también participará Asaja Cáceres y a la que serán invitadas el resto de organizaciones agrarias.

Según Metidieri, los efectos de la sequía se están dando "en todas las producciones", en la ganadería, en los cereales de invierno, en los cultivos permanentes y en los regadíos.

Sin embargo, siguen sin recibir una respuesta de la Administración autonómica" ante una situación "agónica" que está viviendo el campo, pues no se recuerda una "sequía tan profunda" como la de los años 1991 a 1995.

Para Metidieri, la ganadería y la agricultura "no está" para los créditos blandos ofrecidos como "única solución" en el último Consejo Asesor Agrario de Extremadura, sino que son necesarias "soluciones valientes" como las anunciadas ya en otras comunidades autónomas.

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación sobre qué pasaría si en verano esta situación se prolongase, ha detallado que hay ganaderos que están destinando animales a los mataderos y que hay cabañas que "posiblemente desaparezcan".

Asimismo, en relación a los cereales, la situación es "dramática" y en los cultivos permanentes, "si continúa la sequía", van a estar en el mismo punto, por lo que ha afirmado que habrá "problemas para el consumo humano" en "muchas" de las poblaciones extremeñas y que el problema "merece algo más que la callada por respuesta".

Sobre la solución que se puede dar ante ello, ha respondido a los periodistas, ha detallado que primero hay que tener una "mesa de la sequía" para hacer una "valoración semanalmente" y analizar el problema con los cereales, y ver "hasta donde están dispuestos a llegar", de la cabaña ganadera para observar la disponibilidad económica por parte de la Junta de Extremadura.

En cuanto a las pérdidas en la producción, ha indicado Juan Metidieri durante el turno de preguntas de los periodistas, pueden ser "muy cuantiosas", aunque en este momento es "muy difícil de cuantificar".

TESTIMONIOS DE LA SEQUÍA

En declaraciones a Europa Press, el directivo de Apag Extremadura Asaja, Andrés Zambrano, ha explicado que desde hace "cinco meses" no llueve en la región y en la zona de secano, donde tiene terrenos, ha afirmado que las plantas "tienen miedo a crecer" porque "no tienen donde comer".

En su terreno cultiva vid, olivo y cereales, del cual ha señalado que se ha perdido "todo", y ha afirmado que el verano se ha presentado "tres meses antes", por lo que espera que sea "un año desastre", porque prevén recoger "menos de un 10" por ciento.

Este será el segundo "año desastre" consecutivo, según ha indicado, ya que en 2022 perdió un 80 por ciento de producción y pudo recolectar solamente un 20 por ciento de una cosecha normal, menos de una tonelada por hectárea, por lo que no pueden cubrir gastos y están trabajando "por debajo del coste de producción".

Cuando el campo no ha sobrellevado una situación de sequía, Zambrano ha resaltado que pueden recolectar en sus terrenos unos 4.000 o 5.000 kilogramos por hectárea, y este año se enfrentan a que solamente puedan recoger menos de mil kilogramos por hectárea.

En cuanto al año que viene, ha pronosticado que con "la poca aceituna" que haya se dispararán los precios porque el aceite "se pondrá por las nubes" al no haber mucha cantidad de este producto, por lo que "afectará a la compra del ciudadano".

Ante este problema que llevan sufriendo desde hace tres años, ha afirmado que necesitan "una solución" para que traigan agua de fuera, ya que la mayoría de los embalses de Badajoz están al "25 por ciento" o menos de capacidad.

Por su parte, el agricultor Pedro Vaca cultiva en sus terrenos viña y olivo y ha notado en sus terrenos que hay "estrés hídrico", por lo que está provocando que "muchas plantas" se estén secando.

Así, ha señalado que tendrá que arrancarlas y que afectará a las producciones "de los siguientes años" y ha explicado que se volverán a plantar, aunque ello conlleva cuatro o cinco años hasta que pueda producir.

Asimismo, ha señalado que llevan sufriendo sequía en el campo "desde hace tres años", siendo este el "más fuerte" de todos, por lo que "llegará un momento" que los cultivos no puedan soportar el estrés hídrico porque no tiene "para comer" y "no puede criar" los frutos.

En 2022 pudo recolectar un 5 o 6 por ciento de la producción del olivo, mientras que en la viña tuvo una cosecha "normal", mientras que este año "pinta muy mal" porque "no llueve", por lo que ha pedido "algún tipo de ayuda" para los agricultores que tengan terrenos de secano.

PRESA DE VALDECABALLEROS

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación sobre el posible derribo de la presa de Valdecaballeros, el presidente ha indicado que están "totalmente en contra" de las "políticas de destruir", estando "a favor de construir".

Además, ha explicado que la Junta de Extremadura se reunió con los ayuntamientos afectados y que también tuvo una "callada como respuesta", por lo que ha afirmado que se sienten "totalmente indefensos".