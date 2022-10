Agente secreto, actor o futbolista: Estas son las profesiones que tenían los presidentes europeos antes

Macron, Meloni, Putin, Zelenski o Pedro Sánchez...Son nombres que tenemos muy presentes porque son ellos los encargados de liderar a sus respectivos países y están, para bien o para mal, constantemente en boca de todos. Si nos preguntaran qué es a lo que se dedican, lo tendríamos más que claro: son políticos. Y sí, nadie podría quitarnos la razón.

Pero todos estos líderes no han sido ni mucho menos políticos toda su vida. Para nada. De hecho, en la mayor parte de los casos, han tenido profesiones tan normales como las que hemos podido tener nosotros. Y para saberlo, nada mejor que un mapa que se ha hecho viral en las redes sociales para explicar cuáles han sido los trabajos que han tenido.

Ha sido la cuenta de Instagram, MapsInTheFeed, la que ha recopilado las profesiones de nuestros políticos, mostrando con colores y leyendas lo que han sido cada uno de los líderes de los países europeos.

El alemán Olaf Scholz se dedicaba a ser abogado antes que canciller alemán, y Emmanuel Macron, por ejemplo, era banquero. La primera ministra italiana, previamente se había dedicado al periodismo, y el presidente rumano, Klaus Iohannis, se había dedicado a ser profesor de Física.

Publicista, diplomático o profesor son algunas de las profesiones que han tenido nuestros líderes. Y aunque esas son las más comunes, hay algunas que son insólitas y que tenemos que contarte.

Futbolistas, agentes secretos o pintores

Que nos hayamos acostumbrado a ver a nuestros políticos como eso, no significa que antes no hayan tenido vidas de lo más variopintas y, en muchos casos, muy artísticas.

Fíjate, el líder político Edi Rama, albanés, se dedicó previamente a ser pintor. No está nada, pero nada mal. Otra profesión que llama mucho la atención es la del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que llegó a ser futbolista de una liga semiprofesional.

Más conocida es la profesión que ostentaba Vladimir Putin antes de ser el mandatario ruso, ya que él llegó a ser agente secreto del KGB en la Alemania del Este (la comunista) durante la Guerra Fría. Y, cómo olvidar, el trabajo que tuvo Volodimir Zelenski, que antes de ser uno de los líderes europeos mejor valorados, era cómico y actor.

De actor a presidente de Ucrania

Hasta hace apenas unos días, buena parte de la población mundial desconocía quién era Volodímir Zelenski. En la cima de su carrera, decidió cambiar su registro como actor, guionista, productor y director para liderar a su país.

Como hijo de un profesor de informática y de madre ingeniera, Zelenski tenía hilvanado un brillante futuro. En el año 2000 se graduó en la Universidad Nacional de Economía de Kiev con una licenciatura en Derecho, aunque la comedia pronto se convertiría en el eje sobre el que danzaría su vida profesional.

Durante su juventud participaba regularmente en un concurso de comedia en la televisión rusa, hasta llegar a cofundar en 2003 una exitosa productora de televisión con el nombre de su equipo de comediantes, 'Kvartal 95'. La compañía producía programas para la cadena ucraniana 1+1, cuyo controvertido propietario multimillonario, Ihor Kolomoisky, se uniría años más tarde al proyecto político de Zelensky como mecenas de su candidatura presidencial.

Su carrera televisiva y cinematográfica se consolidó en películas como 'Love in the Big City' (2009), 'Office Romance. Our Time' (2011), 'Rzhevsky contra Napoleon' (2012) y 'Love in Vegas' (2014). Su rol más celebrado como comediante fue en la serie de televisión 'Servant of the people' (Servidor del pueblo), en la que encarnaba a un profesor de escuela catapultado a la presidencia después de que un estudiante publicara un vídeo viral de él criticando la corrupción en política en Ucrania.