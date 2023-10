Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

-- I Congreso de Ciencia Inclusiva que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Alcalá organizan los días 2 y 3 de octubre en la sede central del organismo científico en Madrid.

-- 08.15 horas: Cumbre Internacional sobre Clima y Energía con la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra en funciones para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía. En el Teatro Real.

-- 08.45 horas: En Málaga, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, interviene en la inauguración del Global Impact Summit 2023, en el Palacio de Ferias y Congresos; a las 12.00 horas, visita el itinerario de inclusión del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Manuel Altolaguirre. Tras la visita, atiende a los medios de comunicación. Calle Arlanza, 6.

-- 09.30 horas: AEPD y la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) organizan el evento "Data Spaces in EU: Synergies between data protection and data spaces, EU challenges and experiences of Spain". Se puede seguir en el enlace: 'https://www.enisa.europa.eu/events/aepd-enisa-2023-conference/registration'.

-- 11.00 horas: Inauguración de la UNED del curso académico 2023-24 con la presencia del ministro en funciones de Universidades Joan Subirats. En el Salón de Actos 'Emilio Lledó', del Edificio de Humanidades de la UNED y en su canal de Youtube.

-- 19.30 horas: En Cartagena (Murcia), el ministro de Universidades en funciones, Joan Subirats, se reúne con el equipo rector de la Universidad Politécnica de Cartagena.