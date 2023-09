La agencia europea de fronteras celebra en Pamplona su reunión trimestral

Se ha elegido la capital navarra por las posibilidad de aglutinar en un sitio cercano hoteles y lugares de reunión

El Consejo de Administración de la Agencia para la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) celebra este miércoles y jueves en Pamplona la reunión que de forma ordinaria mantiene trimestralmente.

Aunque estos encuentros son habitualmente en Varsovia (Polonia), coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea se ha decidido organizar el encuentro en territorio español.

Según ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el comisario general de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Julián Ávila, se ha optado por celebrar la reunión en Pamplona "por la características de la ciudad y la posibilidad de aglutinar en un sitio cercano hoteles, lugares de reuniones y demás".

Frontex se creó en 2004 con el objetivo de garantizar la gestión europea integrada de las fronteras exteriores en los Estados miembros de la Unión Europea y países asociados.

Julián Ávil, representante de España en el Consejo de Administración, ha señalado que "cada país que asume la Presidencia de la Unión Europea organiza una reunión dentro de su territorio y en este caso hemos organizado la reunión en Pamplona".

Según ha señalado el comisario general, en la reunión "no se ha tratado nada en especial con respecto a otros encuentros, es decir, la situación de las fronteras exteriores y muchas veces se tratan cuestiones organizativas, de funcionamiento de la agencia, de procedimientos normativos que se someten a votación". "No puedo decir exactamente cuál es el contenido de la agenda, pero básicamente es ese. Se expone la situación que hay, cada país expone su situación. Hay una agenda que realiza la secretaría del Consejo de Administración y sobre esa agenda se lleva a cabo la reunión", ha explicado.

Preguntado sobre la llegada de migrantes a Italia, el comisario general ha apuntado que no puede hablar del contenido de la agenda, "pero lógicamente la situación de Italia preocupa a Europa y eso está presente en todos los foros". Y sobre posibles soluciones ha añadido que "en eso estamos". "Se está valorando qué situaciones o qué tipo de ayuda se puede facilitar desde Europa a Italia", ha indicado.

Respecto a las críticas de partidos como EH Bildu y Contigo-Zurekin -esta última ha acusado de "opacidad" a Frontex- por esta reunión en Pamplona, Julián Ávila ha afirmado que "para nosotros es una sorpresa, porque desconocíamos esto". "Aquí no hay oscurantismo ninguno. La decisión de hacerlo aquí en Pamplona ha sido una cuestión organizativa. Se están llevando a cabo muchas reuniones a lo largo de España con motivo de la Presidencia de la Unión Europea y nosotros vimos otras posibilidades y al final vimos las capacidades que tenía Pamplona. No hay ningún tipo de oscurantismo. Nos ha sorprendido un poco la situación, no contábamos con que pudiera suscitar ese tipo de cuestiones", ha asegurado.