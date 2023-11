Agencia del Medicamento alerta de un fallo en la alarma de ventiladores de uso sanitario

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento de un posible fallo en la alarma acústica de los ventiladores Astral 100 y 150, utilizados para pacientes que requieren ventilación mecánica.

Estos dispositivos se usan para proporcionar soporte ventilatorio continuado o intermitente, tanto para ventilación invasiva como no invasiva (es decir, tanto para personas intubadas como no las que no lo están, pero que requieren soporte ventilatorio).

Fuentes de la AEMPS han explicado a EFE que si el aparato tiene problemas de alimentación (porque requiere estar enchufado para su uso de manera habitual) emite una alarma acústica para avisar y es donde se han detectado problemas en algunos modelos.

Estos aparatos se pueden usar tanto en centros hospitalarios como en domicilios, de ahí que la alerta vaya dirigida a hospitales y profesionales sanitarios, a las propias empresas que lo distribuyen y pacientes y cuidadoras.

Este órgano, dependiente del Ministerio de Sanidad, hace pública esta alerta después de que el fabricante de estos ventiladores, ResMed Ltd (Australia), enviara un aviso a todos los distribuidores de estos ventiladores.