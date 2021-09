Ágatha Ruiz de la Prada sube a la pasarela a Omar Montes y Gianmarco Onestini en la MBFW

MADRID, 17 (CHANCE)

Sus desfiles siempre generan una gran expectación y, una vez más, Ágatha Ruiz de la Prada no ha defraudado y se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la jornada inaugural de la MBFW Madrid con sus propuestas coloridas, originales y llenas de vida que congregaron en un auténtico front row de lujo a rostros tan conocidos como Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo, Alba Carrillo o Alejandra Rubio entre otros. Sobre la pasarela, Omar Montes y Gianmarco Onestini, que demostraron una gran soltura a la hora de desfilar con los atrevidos diseños de la diseñadora.

"Gianmarco es un amor, simpatiquísimo. Y Omar es el tío más simpático que conozco. Le ha dado un toque joven, nuevo* había un señor muy importante del mundo de la moda y me ha dicho lo que más me ha gustado ha sido lo de hombre* no sé si enfadarme, casi todo era de mujer", confesaba una pletórica Ágatha tras un desfile que salió a la perfección y en el que se lo pasó "fenomenal". "Ha sido muy divertido, nos habíamos olvidado del covid y de todo, estábamos en una nube de felicidad", ha añadido feliz.

Soltera y sin compromiso tras su ruptura con Luis Gasset y su 'tonteo' que no llegó a más con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' en los últimos meses, Ágatha desvela que tras un verano en el que "he aprendido muchísimas cosas y lo he pasado fenomenal", no quiere volver a enamorarse. "No sé, tengo una agenda este año"... afirma divertida.

Al margen del amor, la diseñadora asegura que "este va a ser el mejor año de mi vida, no sé por qué pero lo sé". "Voy a hacer todo lo posible para que lo sea, y con un amor en cada puerto", confiesa. Sus proyectos más inmediatos... ¡En el siguiente vídeo!