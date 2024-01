Ágatha Ruiz de la Prada responde a los ataques de Carmen Lomana: "Cuando yo tenía 20 años, ella ya era una señora mayor"

MADRID, 16 (CHANCE)

En medio de la polémica generada por los comentarios de Carmen Lomana, Ágatha Ruiz de la Prada ha decidido responder con clase a las críticas de la socialité. Ante las provocaciones, la reconocida diseñadora ha optado por no entrar en confrontaciones directas, pero dejando clara su perspectiva.

"Mira, no le quiero contestar, pero yo me acuerdo que cuando yo tenía 20 años, ella ya era una señora mayor", afirma Ágatha, haciendo alusión a la diferencia de edades entre ambas personalidades. La diseñadora se ha mostrado indiferente ante los calificativos lanzados por Carmen Lomana y ha destacado que no se dejará afectar por las opiniones negativas.

Por otro lado, ha asegurado que se encuentra "mal" tras abandonar el concurso 'Bailando con las estrellas', indicando lo arrepentida que está de haber participado y asegurando que quizás no lo habría hecho de conocer ciertos detalles previamente: "Es que si yo llego a saber eso no voy, claro, como es natural, pero bueno, ahí estoy".

Con su respuesta, Ágatha Ruiz de la Prada demuestra una vez más su sinceridad y su elegancia frente a la controversia, reiterando su decisión de no dejarse afectar por las críticas infundadas.