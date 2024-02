Ágatha Ruiz de la Prada reacciona a las acusaciones de "gordofobia": "¡Qué tonterías dicen!"

MADRID, 6 (CHANCE)

La polémica rodea de nuevo a Ágatha Ruiz de la Prada, que ha sido tachada de gordofóbica por sus declaraciones en el podcast 'Drama queen', de Pilar Vidal. Con la sinceridad que la caracteriza, la diseñadora ha reconocido que no sale a cenar con amigas para no engordar y ha confesado que prefiere hacerlo con hombres porque con ellos come menos. Además, no ha tenido problema en revelar que en ocasiones se ha ido a la cama sin probar bocado, y que no es la primera vez que se queda en casa en lugar de cumplir con sus compromisos sociales, para picar menos.

Unas declaraciones que no han tardado en convertirse en virales en redes sociales, y que han provocado que muchos tachen a Ágatha de "gordofobia" y de incitar a una mala conducta en lo que a la comida se refiere, haciendo apología errónea del 'ayuno' para mantener su delgada silueta.

Críticas a las que la diseñadora no ha tardado en reaccionar, asegurando que aunque no se ha enterado de la polémica que se ha creado en torno a sus declaraciones, no tiene "nada que aclarar" porque es lo contrario a gordofóbica: "Ayy, a ver si se olvidan de mí una temporada. No aclaro nada, que se olviden de mí un poco. No lo he visto y no lo quiero ver, no me quiero enfermar la tarde" ha exclamado.

"¡Ay! Que tonterías dicen. Nada, nada, ¡qué voy a ser gordofóbica yo! Un beso. Soy la diseñadora que más ayuda, toda la vida he hecho la ropa mejor para la gente gordita. Todas mis amigas son gorditas y las adoro. Un beso" ha zanjado, dejando claro que no tiene nada en contra de las personas con algunos kilos de más a pesar de que en su caso, prefiere renunciar a cenar por ahí para mantener la figura.