Ágatha Ruiz de la Prada da la razón a Luis Miguel Rodríguez: "No sé estar sola"

MADRID, 20 (CHANCE)

Ágatha Ruiz de la Prada se ha convertido, este miércoles, en la protagonista del nuevo desayuno virtual organizado por Citroën. La diseñadora ha hablado acerca de sus sensaciones y pensamientos en estos meses de confinamiento, un tiempo de reflexión que le ha servido de mucho.

"Quiero volver a empezar, quiero volver a mis orígenes", explicaba Ágatha en referencia al nuevo enfoque que va a tener su firma en esta nueva normalidad que llegará próximamente.

Y es que el día a día de la modista ha cambiado mucho: "Yo hacía 90 viajes al año, a lo mejor este año no hago ninguno. Me ha cambiado completamente la vida. Los desfiles, las Fashion Week... han desaparecido".

ÁGATHA BROMEA SOBRE SUS POCAS DOTES CULINARIAS

Una nueva realidad en la que ha podido disfrutar de estar en su casa, algo que ha reconocido que le encanta, eso sí, siempre y cuando no sea obligado: "Me gusta estar en casa pero no me gusta estar en casa obligada. Lo que más he echado de menos es ver a mis amigos, ir a un restaurante, ahora me hace una ilusión tremenda ir a un restaurante. Estoy deseando volver, ir al museo del Prado que debe estar genial después de dos meses sin recibir visitas".

Además, Ágatha se ha declarado fan incondicional de las mascarillas: "Creo que la mascarilla favorece mucho, no tienes que ir maquillada y te da un misterio increíble", y remarcaba que para ella "ha habido cosas buenas del coronavirus que no debemos olvidar. Por ejemplo estar más tiempo con tu familia, leer más, limpiar, cocinar sano...". Una cocina en la que su hija Cósima se ha adentrado mucho y muy bien: "Cósima se ha pasado todo el confinamiento cocinando y se ha hecho un huerto. Estoy deseando verla y probar todos esos platos alucinantes", y añadía: "Yo necesito 20 confinamientos para aprender a cocinar".

ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA ABRE LAS PUERTAS A UNA AMISTAD CON LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ

En cuanto a sus ganas de volver a enamorarse, Ágatha no lo descarta pero mantiene que no se ve en una de esas aplicaciones para ligar dada su popularidad: "Como soy bastante conocida me da corte, no me atrevería a meterme en una aplicación. Conozco a mucha gente, prefiero que mis amigos y mis amigas me presenten a sus conocidos", y bromea con una frase que ha repetido mucho desde su divorcio con Pedro J. Ramírez: "Yo quería tener nietos no ponerme a buscar novio cuando me separé".

Un situación amorosa que ha vuelto a ser noticia por la última entrevista que dio su ex, Luis Miguel Rodríguez. En esta, el dueño de desguaces La Torre afirmaba que a la diseñadora no le gustaba estar sola, algo en lo que ella le ha dado toda la razón.

"Yo creo que tiene bastante razón, no sé estar sola. Parezco muy independiente pero soy muy dependiente. Mi trabajo lo elegí para no estar sola. Si hubiese querido estar sola habría sido pintora, pero yo no quiero estar sola", explicaba durante este encuentro virtual donde aseguraba que había leído toda la entrevista y le había parecido "bien" todo lo que dijo su ex de ella.

ÁGATHA RESPONDE A LA POSIBLE DEMANDA DE PEDRO J. RAMÍREZ

En cuanto a una segunda oportunidad, Ágatha lo ha descartado por completo pero sí ha dejado la puerta abierta a una bonita amistad: "La verdad es que ha pasado una cosa que no esperaba, la verdad es que somos amigos, muy buenos amigos. Él es muy amigo de Carmen Martínez Bordiú, la llama todos los días, creo que va a ser un buen amigo".

Una sorpresa agradable que nada tiene que ver con la inesperada 'sorpresa' que le dio su exmarido cuando anunció que la iba a demandar. Y es que tras su última entrevista para El Mundo, Pedro J. Ramírez aseguró en Twitter que iba a llevar a su exmujer ante los tribunales.

Una situación muy desagradable para Ágatha que ha recordado así esta mañana: "A mí me dio mucha pena, porque fue a los cuatro días del confinamiento. Pensaba que me iba a llamar para decirme si necesitaba algo, cuando de repente veo que me van a poner una querella. Me quedé acojona. En vez de una ayuda, una querella". Unas declaraciones de Ágatha de las que ella misma se retracto al día siguiente públicamente.