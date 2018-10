Ágatha Ruiz de la Prada: "Me gusta mucho improvisar"

MADRID, 23 (CHANCE)

Concha Velasco y Ágatha Ruiz de la Prada ha recibido el premio Madwomen Awards del Teatro y la Moda. La actriz y la diseñadora acudieron a recoger sus galardones emocionadas al igual que lo hicieron otros premiados como fue el caso de: Carme Pinón que recogió el premio Madwomen Award de la Arquitectura 2018; la Fundación Once Simona Atzori Madwomen Award de la Danza 2018; Almudena Grandes como Madwomen Award de la Literatura 2018; Leticia Moreno como Madwomen Award de la música 2018 o Adolfo Muñoz que recogió el premio Madwomen Award de la solidaridad 2018 por la Asociación de restaurantes de buena mesa.

Durante el acto, pudimos hablar con Ágatha que volvió a desmentir los rumores de crisis con Luis Miguel Rodríguez.

CHANCE: Ágatha, enhorabuena.

Ágatha Ruiz de la Prada: Muchísimas gracias, la verdad es que ¡Qué año, cuantos premios!

CH: ¿Se acostumbra una a tener tantos?

A.R.P: Me acuerdo cuando iba a casa de Camilo José Cela y tenía cuartos llenos de premios. Como aguante tantos años...

CH: Vas a tener que hacer obras en casa para colocar tanto premio.

A.R.P: La verdad es que es exagerado, no me lo merezco para nada.

CH: ¿Tienes preparado discurso?

A.R.P: Me gusta mucho improvisar y según veo el patio improviso.

CH: ¿Tienes una dedicatoria pensada?

A.R.P: Se lo dedico a las mujeres porque es un premio de mujeres.

CH: ¿Por quién vienes acompañada?

A.R.P: Por mucha gente, mis amigas. Las tengo mareadas con tanto premio.

CH: Echamos de menos compañía masculina.

A.R.P: A ver si viene.

CH: ¿Todo correcto con tu pareja?

A.R.P: Todo fenomenal.

CH: ¿Quedan aclarados ciertos rumores?

A.R.P: Completamente aclarados. Todo fenomenal, muy contenta.

CH: ¿Echas de menos tu etapa de soltera?

A.R.P: No, la verdad que no la echo de menos y eso que me lo pasé genial.

ÁGATHA RUIZ DE LA PRADA: "CÓSIMA ES LA BOMBA"

CH: ¡Qué gran momento estás viviendo!

A.R.P: Momentazo. Muy contenta, muchísimas gracias.

CH: Y orgullosa de tus hijos.

A.R.P: Todo el mundo me está diciendo que bien estuvo Cósima en Pasapalabra y que bien lo ha hecho.

CH: Cósima es mucha Cósima.

A.R.P: Cósima es la bomba, se me cae la baba. He tenido una suerte. Ahora mismo podría dejarles el estudio y lo harían mejor que yo. Estoy muy contenta, muchísimas gracias.

CH: A ti te gusta estar al pie del cañón.

A.R.P: Claro, es que yo qué haría, me aburriría. Muchísimas gracias.