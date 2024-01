Afundación recoge más de 52 toneladas de residuos en playas y fondos marinos gallegos a través de su programa Plancton

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Miguel Ángel Escotet reivindica la ecología como "un mandato social y cultural": "Esto no es un tema político"

El proyecto Plancton, impulsado desde 2021 por Afundación, la Obra Social de Abanca, en colaboración con el sector pesquero y marisquero, ha permitido la retirada de más de 52 toneladas de residuos de arenales y fondos marinos de distintas zonas costeras de Galicia.

Los resultados se han presentado este jueves en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Obra Social en Santiago, dirigida por el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, que ha reivindicado que la ecología "no es un tema político", sino que se trata de un "mandato social y cultural".

"Esto no es un tema político. El respeto a la naturaleza es un mandato social y cultural del ser humano. Tiene que estar por encima de todas las ideologías. Es en este punto cuando la ecología como ciencia se convierte en un proceso ético. Las instituciones públicas y privadas tenemos la obligación moral de atender esta problemática ecosocial. No podemos mirar hacia otro lado. No es posible vivir de espaldas a la belleza de este mundo. No podemos ignorar el sufrimiento de las especies o la estabilidad del planeta", ha defendido.

Para Escotet, la "crisis medioambiental" actual es "sobre todo una cuestión ética, de respeto y de solidaridad con la comunidad", algo que "trasciende al ser humano". "No sería posible hablar de una humanidad avanzada sin atender a sus implicaciones en el medio ambiente (...). Es algo congruente con nuestro talante como seres humanos. Estamos concienciados con tener un mundo mejor, sobre todo para las generaciones que vienen", ha destacado.

Escotet ha estado acompañado por el director gerente de Afundación, Pedro Otero; el responsable de ABANCA Mar; Javier Fraga; el patrón mayor de la Cofraría de Ferrol, Gustavo Chacartegui; la vicepresidenta del Club Subacuático Pérez-Sub y mariscadora, Soraya Hermida; el patrón mayor de la Cofraría de Pescadores San Xulián da Illa de Arousa, Juan José Rial Millán; la coordinadora general de Responsabilidad Social Corporativa e Institucional de Afundación, Pilar Alves; y la directora técnica del proyecto Plancton, Saleta González.

Según ha detallado el responsable de Afundación, esta iniciativa busca "fomentar la conservación y sostenibilidad de las actividades socioeconómicas realizadas en el mar", especialmente en las Zonas de Especial Protección para las Aves de ámbito marino de Galicia, dentro de la Red Natura 2000.

Persiguen "inculcar una conciencia sostenible en todos los sectores sociales" con acciones concretas como las retiradas de residuos en fondos marisqueros y en playas, la eliminación de flora exótica invasora, manuales de buenas prácticas, jornadas formativas sobre sostenibilidad económica en materias pesquera y acuicola y actividades relativas al fomento de la desigualdad.

13 LIMPIEZAS EN NUEVE MUNICIPIOS

Los puntos de actuación en esta edición se han centrado en nueve municipios, con 13 limpiezas realizadas en 2023, ocho en arenales y cinco en fondos marinos. Concretamente, el islote Guidoiro Areoso, ría de Arousa, O Grove, Cambados, Illa de Cortegada, Ribeira, Ferrol y Vigo.

Desde que se inició la campaña se han llevado a cabo 27 limpiezas en 15 ayuntamientos, con más de 10.000 horas de trabajo por parte de los voluntarios. Concretamente, en 2023, fueron 3.600 horas con la participación de 217 embarcaciones.

Además de la retirada de residuos, han llevado a cabo campañas específicas para "concienciar sobre la importancia de compatibilizar las actividades relacionadas con el turismo y con la conservación del entorno".

Así, durante el verano se puso en marcha una nueva edición de la campaña 'Goza da praia sen deixar pegada' para impulsar buenas prácticas en las playas con zonas dedicadas al marisqueo. También se han realizado dos vídeos para poner en valor la participación del voluntariado en Baldaio-Razo y Burela.

Otro de los puntos destacados ha sido el papel del proyecto como "gran eje vertebrador" de distintos agentes, "más de 30", entre los que se encuentran entidades del sector pesquero, cofredías de pescadores y asociaciones de mariscadoras, asociaciones del tercer sector como Bata, Con Eles o Aspanane, ayuntamientos y escolares; además de socios de los espacios +60 de Afundación y el GrupoNaturalista Hábitat.

LA IMPORTANCIA DE EDUCAR A LOS MÁS PEQUEÑOS

Aunque reconocen que la colocación de dos contenedores más de recogida, uno en Ferrol y otro en Cambados, y el aumento de horas de voluntariado han influido en la mayor recogida de residuos, "el éxito sería que hubiese más personas voluntarias y menos residuos que retirar".

Así se ha expresado Javier Fraga, que ha agradecido la participación de todas las entidades y ha subrayado la importancia de un programa que, para Abanca Mar, "complementa" la relación con el sector primario y, concretamente, con el sector del mar, que "trasciende lo económico".

"El programa habla de cómo queremos relacionarnos con el medio ambiente, en el que también vivimos", ha comentado, tras lo que ha reafirmado el compromiso de Abanca con un programa con una "corriente creciente" de Plancton, que "genera éxito, felicidad y vida".

Por su parte, los patrones presentes han agradecido a Afundación y a Abanca su apoyo en el proyecto y han coincidido en destacar la importancia de educar a los más pequeños y evitar la confrontación política al respecto.

"Lo que tenemos que seguir haciendo es crear conciencia medioambiental para dejar un medio natural como nos lo dejaron, o mejorarlo, para que las generaciones venideras lo disfruten", ha apuntado el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Xulián da Illa de Arousa, Juan José Rial Millán.

La mariscadora y vicepresidenta del Club Subacuático Pérez-Sub, Soraya Hermida, ha animado a hacer cambios en todos los frentes: la educación, "la base"; y en las leyes para reducir el plástico. "El planeta es la casa de todos. Debemos cuidar nuestra tierra como si fuera nuestra casa", ha insistido.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de ABANCA y Afundación con los Objetivos de DesarrolloSostenible, de manera especial con los ODS-13 Acción por el clima, ODS-14 Vidasubmarina y ODS-17 Alianzas para lograr objetivos, como es el caso de este tipo decolaboraciones con las cofradías en la mejora y cuidado de las costas y del mar.

