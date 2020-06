Madrid divide su nueva normalidad en dos fases: del 21 de junio al 5 de julio y del 6 de julio en adelante

El aforo en espacios cerrados será por norma general del 60 por ciento en la Comunidad de Madriddesde el próximo domingo, 21 de junio, hasta el 5 de julio, mientras que a partir del 6 de julio el aforo será del 75 por ciento.

El Gobierno autonómico ha establecido una primera fase de desescalada de las medidas de confinamiento desde el 21 de junio al 5 de julio, y una segunda fase a partir del 6 de julio.

Desde el 21 de junio al 5 de julio, con carácter general, los aforos se limitarán al 60 por ciento de capacidad.

A partir del 6 de julio, los aforos se limitarán al 75 por ciento en locales comerciales, establecimientos minoristas, centros y parques comerciales -con independencia de su superficie-, bibliotecas, archivos, monumentos, museos, cines, teatros, auditorios, instalaciones deportivas cubiertas, establecimientos de apuesta y de juego, academias, autoescuelas, formación reglada, ferias, congresos, eventos y alojamientos turísticos.

Los velatorios, ha señalado "quedarán limitados a 50 personas al aire libre y 25 en el interior y las bodas tendrán un 75% del aforo, con un máximo de 75 personas en el interior".

Madrid abrirá los centros de educación infantil 1 de julio con preferencia para padres que no teletrabajen

En cuanto a los centros del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años podrán abrir a partir del 1 de julio con la asistencia voluntaria de los niños y con preferencia para los padres que deban acudir a su centro de trabajo.

Pese a que tendrán preferencia los alumnos cuyos progenitores deban trabajar fuera de su municipio, eso no significa que en el caso de que alguno de los progenitores esté teletrabajando los niños no puedan acudir, solo que no tendrán esa preferencia de admisión.

Además, se establecerá un protocolo en los próximos días de prevención de cara al próximo curso escolar y de cara a al matriculación en universidades se elaborará un plan de actuación para que se haga con todas las garantías de seguridad.

En el caso de las academias, autoescuelas, centros privados en enseñanza no reglada podrán recuperar su actividad del 21 de junio al 5 de julio con un 60 por ciento de aforo y después de un 75 por ciento.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que ha comparecido junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tras la reunión de un Consejo de Gobierno extraordinario que ha aprobado la orden que regula las condiciones de la desescalada en la Comunidad de Madrid a partir del 21 de junio a las cero horas, cuando decae el estado de alarma y la región recupera sus competencias.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha participado en la rueda de prensa, como estaba previsto inicialmente, debido a la duración de la reunión del gabinete -que se ha prolongado durante más de tres horas- y a su asistencia, este mediodía, en una visita de los reyes a un centro de Aldeas Infantiles en San Lorenzo de El Escorial.

La nueva orden se publicará en las próximas horas por parte de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, que ha elaborado la normativa que regulará la vida de los madrileños en los próximos días en coordinación con el resto de las consejerías.

"Esperamos que sea el mejor marco posible para empezar a funcionar a partir del domingo en la Comunidad de Madrid, permitiendo que haya la necesaria reactivación económica y la necesaria seguridad y protección de todos los ciudadanos", ha señalado Aguado.