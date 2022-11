La afluencia a urgencias ha crecido un 25% en 2 años, casi el doble en niños

Llega el frío y entramos en época de gripe. A estas alturas del año, las urgencias hospitalarias están hasta arriba. Un 25 por ciento más que antes de la pandemia. Y hasta un 40 por ciento más en las urgencias pediátricas. La gripe se ha adelantado. Se estima que más de 8 millones de españoles van a pasar este año por las urgencias, son 2 millones más que en 2019.

Vuelve la época de la gripe

En las próximas semanas, habrá que armarse de paciencia, se espera que las infecciones respiratorias como la gripe A, sigan dominando las visitas a las urgencias hospitalarias, que ahora mismo registra un incremento del 25 por ciento.

En algunas comunidades el incremento de la asistencia en urgencias es aún mayor. En Andalucía, Castilla la Mancha y Navarra se ha llegado a alcanzar puntos del 40 por ciento. Inclusoel 45 por ciento en Aragón. También ha aumentado significativamente las urgencias entre la población infantil, según el SEMES, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, hasta un 40 por ciento más que en la época prepandemia.

Según el doctor Pascual Piñera, jefe de urgencias y emergencias del Hospital Reina Sofía de Murcia esto se debe a tres motivos: “uno por la situación de la Atención Primaria, el segundo por el fin del uso de la mascarilla y por último por la pérdida de inmunidad frente a los virus respiratorias”.

7 de cada 10 pacientes que llegan a la urgencia hospitalaria lo hacen por iniciativa propia, y tras encontrarse con las importantes demoras en conseguir una cita en la consulta de atención primaria. El perfil predominante del paciente que llega a urgencias es el de una persona mayor de 60 años, y normalmente con una enfermedad crónica.

Según las estadísticas de la Red de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguada del Ministerio de Sanidad, se puede observar perfectamente que los casos de gripe han llegado antes de lo previsto, no solo en España, sino en toda Europa. En 2019, justo antes de la pandemia, el pico máximo de gripe lo pasamos del 27 de enero al 2 de febrero.

¿Debemos preocuparnos por el incremento de casos de gripe?

No debemos preocuparnos, al menos en exceso, por el pico de gripe que estamos viviendo. Estamos hablando de cifras parecidas a la época de la prepandemia.

En la temporada 2017-2018 se produjo uno de los mayores picos de gripe en los últimos años con casi 800.000 casos, 52.000 ingresados y 15.000 muertes. Justo antes de la pandemia, en el año 2019-2020 tuvimos 619.000 casos, 1.800 ingresos y 3.900 muertes. El año pasado, con las mascarillas en vigor, solo hubo 12 casos.

Desde el inicio de la temporada se han notificado 547 detecciones de virus gripales en la vigilancia. Según el Euromomo, que realiza un seguimiento semanal en toda Europa, ahora mismo en España hay un exceso bajo de mortalidad por la gripe.

Es cierto que estamos en un pico algo más importante en la pediatría que afecta también a algún adulto de avanzada edad, que ha tenido contacto con niños o con sus nietos.

Según el doctor Piñera: “estamos ante un pico habitual, nada diferente a lo de años anteriores. Lo que si es cierto es que en por ejemplo en 2017 sabía que estabas ante 4 o 6 semanas malas y aceptabas un sobre esfuerzo. Ahora nos encontramos ante una plantilla cansada, hastiada y que viene de superar un esfuerzo tras otro”.

Normalmente, la época de gripe siempre ha ido desde finales de noviembre hasta febrero o marzo. Este año a los expertos consultados por COPE les ha llamado la atención que no hemos dejado de tener gripe en todo el verano. El doctor Pascual Piñera nos ha contado que “de diciembre a febrero de 2021 tuvimos 30 casos en total de gripe en nuestro hospital. Este verano había días con hasta 4 pacientes”. El doctor lotiene claro: “esto se debe a la perdida de la inmunidad y a no llevar mascarillas”.

Las urgencias están agotadas

El gran problema de este nuevo pico de la gripe es el agotamiento humano de las urgencias. Según datos del Informe del Ministerio de Sanidad Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 20121-2035, en España hay unos 14.000 urgenciólogos y entre 3.500 y 4.000 profesionales de los servicios de emergencia. A partir de 2028 los servicios de urgencias y emergencias serán los más envejecidos de España, con un 44 por ciento de plantilla con más de 55 años y un 14 por ciento por encima de los 65 años.

Los médicos de urgencia llevan dos años aguantando una presión enorme por culpa de la pandemia. Una plantilla que no se renueva y no se amplía. En el Hospital Santa Sofía de Murcia, sólo se han contratado a 4 personas desde el 2019. Durante las vacaciones de verano, se contrató a una sola persona para sustituir a 40 médicos. El doctor Piñera asegura que “nos faltan médicos por todos lados”. Las plantillas están cansadas y no se ve una solución a corto plazo.

En el Hospital Reina Sofía de Murcia, funcionan en urgencias las 24 horas en dos circuitos. Hay médicos que han tenido que hacer los dos turnos con prácticamente los mismos compañeros, sin un recambio de plantilla.

Recomendaciones para evitar la gripe

El urgenciólogo Piñera señala que lo ideal sería que “cuando nos sintiéramos mal y tuviéramos una sensación griposa, nos pusiéramos la mascarilla para evitar contagiar, nos laváramos las manos y mantuviéramos una distancia de seguridad”. En el fondo recuerda, son los consejos que seguíamos al inicio de la pandemia. Además, si nuestro hijo está enfermo, lo mejor es no dejarle al cuidado de sus abuelos. Aunque sea una medida que llegó con el coronavirus, el doctor nos recuerda que, en sociedades como la japonesa, culturalmente lo usan. No lo hacen por temor a contagiarse, sino para evitar transmitir el virus respiratorio al resto.

Si cuando nos encontramos mal, usamos la mascarilla, reduciríamos los casos y por tanto la mortalidad por gripe. En los dos años que hemos llevado mascarilla en invierno, no ha habido gripe.

Además de la mascarilla, para evitar la gripe hay que tomar una serie de medidas contra el frio. El frío agrava las enfermedades crónicas, sobre todolas cardíacas y respiratorias, ya que todo el organismo hace un gran esfuerzo para luchar contra las bajas temperaturas.

Las bajas temperaturas no son las que nos hacen enfermar. Nos ponemos malos por culpa de los virus. Pero si es cierto, que el frio ayuda a que el contexto sea más favorable para que el virus nos colonice. Además, en época de frio, es normal que nos juntemos más en espacios cerrados, lo que ayuda a la circulación de ese virus.

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha aprobado un nuevo Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Bajas Temperaturas. En él se establecen algunas recomendaciones y medidas a tomar por las administraciones implicadas. Las acciones de prevención y control están estructuras en distintos niveles según el riesgo del descenso de las temperaturas. Se definen por provincia, y se activan en los -6,7 grados en Teruel y en los 13,8 grados en las islas cómo por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife.

Este plan va especialmente dirigido a los grupos de población más vulnerables como son las personas mayores, las personas sin hogar, los que sufren pobreza energética, los inmigrantes en situación de precariedad, las personas con enfermedades crónicas, las embarazadas y los niños recién nacidos.

Los planes de prevención frente a las bajas temperaturas pueden evitar, según el Ministerio de Sanidad, el 68 por ciento de las muertes. Cada día se podrían evitar 2,37 muertes asociadas a las bajas temperaturas.



Ante el frio, lo primero es intentar conservar el calor. Hay que intentar mantener la casa a una temperatura entre los 20 y los 22 grados. Abrigarse adecuadamente y evitar estar quieto demasiado tiempo. El alcohol no es una buena idea para evitar el frio, al principio puede producir calor, pero después puede provocar una hipotermia. Además, es fundamental respirar por la nariz, no por la boca. El aire se calienta en la nariz y disminuye el frio que llega a los pulmones.

Vacunación frente a la gripe

Este año, el calendario de vacunación de la gripe se ha adelantado. La campaña comenzó el 26 de septiembre. Y estará disponible hasta que finalice la temporada de gripe. En nuestro país se vacuna en prevención al 30 por ciento de la población.

En el calendario de vacunación de 2022-2023 se incluye la recomendación de vacunar de forma sistemática a la población infantil, por el incremento de los casos de neumonía debido a la alta gravedad y las secuelas de esta enfermedad.

Hay varios grupos diana de vacunación antigripal:

1. Personas mayores, preferentemente a partir de los 65 años de edad.

2. Personas con alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe.

3. Menores, a partir de los 6 meses.

4. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones.

5. Personas que trabajan en servicios públicos esenciales: Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Bomberos, Servicios de protección civil, sanitarios.