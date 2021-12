PP afea a Sánchez que priorice Netflix en catalán a ley nacional de pandemias

El PP ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se rija por intereses "cortoplacistas" dando prioridad a exigencias como la de ERC, de que Netflix doble sus contenidos al catalán, por encima de aprobar una ley nacional de pandemias que evite que cada autonomía tome decisiones con disparidad de criterios.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y responsable del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha exigido al Gobierno socialista que "no haga dejación de funciones" y que decida "si está con los que quieren quebrar la idea de España o en defender los intereses de la nación española y del conjunto de los ciudadanos".

En declaraciones a los medios tras visitar un mercadillo navideño en la plaza de Colón de la capital, Levy ha opinado que Pedro Sánchez antepone sus intereses "partidistas y cortoplacistas para mantener en el poder a costa de descuartizar las políticas de alcance nacional" a aprobar normas que beneficien al conjunto de la sociedad, como una ley nacional de pandemias.

Por eso, le ha invitado a aclarar si prefiere tener contentos a quienes le sostienen en la Moncloa, "los que quieren quebrar la idea de España, a los que les interesa estar a lo suyo" y que van en contra de todo lo que suene a leyes "nacionales porque odian el conjunto", o si prefiere defender os intereses de todos.

Que diga Sánchez, ha continuado Levy, si para él es más importante que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, "vea Netflix en catalán" o que haya una ley de pandemias a nivel nacional" para "proteger a los españoles ante posibles variantes de la covid".

"El Gobierno no puede demorar ni un minuto más la ley de pandemias que el PP lleva reclamando más de un año y medio para facilitar la coordinación entre comunidades autónomas, no puede haber tanta disparidad de criterios. Si el Gobierno de España no coordina, ¿para qué sirve?", se ha preguntado.

Levy ha lamentado que la crisis sanitaria vuelva a coger al Gobierno sin los deberes hechos y ha insistido en que el Gobierno de Sánchez "debería marcar un criterio común a todas las comunidades". EFE

abs-mmrr/fg

1011932