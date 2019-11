Afanias lanza la campaña contra los prejuicios más habituales sobre las personas con discapacidad intelectual

La asociación Afanias, impulsada por familiares de personas con discapacidad intelectual, pone en marcha la campaña de sensibilización 'Discapacidad Intelectual VS Prejuicios' (#koalosprejucios) con el objetivo de identificar los seis prejuicios más habituales sobre de las personas con discapacidad intelectual y combatirlos.

Como explica la entidad, la creatividad de la campaña, diseñada por la agencia MatchPoint, escenifica la lucha contra los prejuicios a través de la práctica del boxeo, y busca el apoyo de personalidades del mundo del arte, televisión y la cultura para que repliquen el reto de golpear al prejuicio en redes sociales durante la semana de la discapacidad.

Así, llaman a personas populares a hacerse una foto con una pose de boxeo; copiar y pegar el argumento "KO AL PREJUICIO #PATERNALISMO. Las personas con #discapacidad intelectual no son ositos amorosos, son personas adultas que toman sus propias decisiones #KOalosprejuicios @AfaniasAsociac ¿y tú @_____, te atreves a seguir con el reto"; y citar en el mensaje a otra persona pública para que repita el reto.

"La campaña empodera al colectivo presentándoles como luchadores que, con esfuerzo diario, consiguen derribar todas las ideas preconcebidas hacia ellos: son incapaces de llevar una vida independiente, no están preparados para trabajar, tienen la inocencia de un niño, etc.", indican los impulsores de la iniciativa.

De este modo, el objetivo es acabar con prejuicios como que las personas con discapacidad intelectual "siempre dependerán de sus padres", que son asexuales y no pueden tener hijos ni formar una familia, o que no trabajan y "viven de las ayudas sociales".

"Las personas con discapacidad intelectual no pueden votar, no tienen los mismos derechos que nosotros"; "Son discapacitados, minusválidos, no entienden las cosas"; o "Son raros, extraños, dan miedo", son otras de las ideas que pretende combatir la campaña, que culminará con un "gran combate" contra los prejuicios el 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, en el centro cultural Moncloa de Madrid, a las 18.00 horas.