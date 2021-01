La AEPD alerta de que la edad media de acceso a pornografía entre menores se sitúa en los 8 años

Recibe menos de 350 quejas a través del Canal Prioritario por difusión ilícita en Internet de contenido sexual

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha alertado de que, según los datos de los informes que maneja, la edad media de acceso a la pornografía entre los menores se sitúa en los 8 años.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la directora de la Agencia, Mar España, en un encuentro con los medios, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos el 28 de enero.

Ha apuntado que se ha creado un grupo de trabajo específico y se trabaja con las empresas de telecomunicaciones, Interior, Fiscalía, y la Dirección General de Telecomunicaciones para abordar cómo garantizar los controles por edad en el acceso a estos contenidos. "No puede ser que un niño de ocho años esté accediendo sin ningún tipo de control ni de pautas, porque eso va a tener luego consecuencias importantes", ha remarcado.

Por otro lado, la responsable de la AEPD ha puesto de relieve la importancia de conocer AseguraTIC, la web de ayuda a padres e hijos para evitar riesgos digitales, y ha afirmado que hay varias líneas de trabajo abiertas en este ámbito, entre ellas, la ya mencionada sobre el acceso de los menores a la pornografía.

Asimismo, la directora ha destacado que un 20% de los jóvenes presenta síntomas de adicción a las nuevas tecnologías, según datos del Gobierno, por lo que se ha creado un grupo de trabajo, con el Ministerio de Sanidad, con el objetivo de presentar herramientas y materiales de diagnóstico y autoevaluación. "Es un dato que ha aumentado con la pandemia", ha advertido.

Mar España ha puesto en valor que la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, incluye el concepto de violencia digital, a propuesta de la AEPD. "Va a ser una ley muy innovadora", ha destacado, para después añadir que establece que el coordinador de bienestar digital en los centros educativos puede usar el Canal Prioritario para alertar sobre la circulación de contenido sexual o violento que afecte a menores.

Así, ha recordado que existe una comunidad de delegados de protección de datos en el ámbito educativo, a la que enviará la campaña 'Un clic te puede arruinar la vida', para su difusión en los colegios. El spot, de una duración de 20 segundos, se presentará este jueves y pretende poner el foco en aquellas personas que contribuyen a generar una situación dramática al viralizar un contenido, bien por hacer daño bien por desconocimiento.

"Dar like, twittear, buscar, compartir. Reenviar y destruirlo todo. Un solo clic puede arruinarte la vida. No reenvíes ni difundas contenidos sexuales, violentos o de ciberacoso. Por un Pacto Digital para protegernos entre todos", dice la voz en off de la campaña.

Con motivo del Día Internacional de Protección de Datos el 28 de enero, la Agencia celebrará este jueves el 'I Foro de Privacidad, Innovación y Sostenibilidad'.

En ese acto, presentará el Pacto Digital para la Protección de las Personas, un proyecto que promueve un gran acuerdo por la convivencia ciudadana en el ámbito digital y que ha contado con la colaboración de las principales organizaciones empresariales, fundaciones, asociaciones de medios de comunicación y grupos audiovisuales, que ya se han adherido al mismo. Mar España espera que este acuerdo sea el "primer paso" para alcanzar un pacto de Estado sobre convivencia en el mundo digital.

CONTENIDOS SEXUALES O VIOLENTOS

La Agencia ha recibido menos de 350 reclamaciones a través del Canal Prioritario para denunciar la difusión en Internet de contenidos sexuales o violentos (fotografías, vídeos o audios) publicados sin el permiso de las personas que aparecen en ellos, desde la puesta en marcha de esta herramienta de denuncia. "No estoy tan satisfecha con el número de reclamaciones", ha confesado.

En este sentido, la directora ha detallado que, de las 350 reclamaciones, se ha admitido a trámite no más del 60 por ciento. "La parte positiva", según la responsable de la AEPD, es que el 85 por ciento de las medidas cautelares ordenadas han sido obedecidas y se han retirado los contenidos, "en un plazo muy breve", no superior a 72 horas. "Eso es algo muy bueno, que hay que poner en valor", ha subrayado.

La directora ha explicado que las 36 órdenes cautelares se han ordenado por la difusión de contenido sexual ilícito. Como ejemplo, ha detallado el caso de una mujer que tiene relaciones íntimas con su pareja y, "al romper la relación, por venganza, la pareja lo hace viral", o suplantaciones de identidad de mujeres que termina en páginas web de pornografía.