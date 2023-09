La Aemet activa el nivel rojo por fuertes lluvias y tormentas en la Comunidad de Madrid

Se recomienda adelantar la vuelta de las vacaciones para no estar en la carretera en el peor momento de la tormenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por tormentas y fuertes lluvias para este domingo en la zona centro de la Península desde las 12 a las 00 horas.

Así, según la última actualización de la Agencia, en la zona Sur, Vegas y Oeste se prevé una precipitación acumulada de 120 litros por metro cuadrado. Tan solo en una hora podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado.

En la zona Metropolitana y Sierra podría caer una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado y podrían también caer precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112) recomienda a los madrileños que tengan previsto regresar de sus vacaciones que adelanten el regreso para evitar estar en la carretera en el peor momento de la tormenta.

Solicitan no coger el vehículo privado si no es necesario. Si se hace, recomiendan "aumentar distancia de seguridad, reducir velocidad, llevar alumbrado de cruce, conducir de manera suave y no atravesar balsas de agua cuya profundidad se desconozca".

Retirar de balcones y terrazas elementos que puedan caer a la vía pública, no transitar por zonas arbóreas para evitar problemas con la caída de ramas, limpiar en nuestras viviendas canalones y desagües para que puedan absorber la cantidad de agua que se espera y llamar al 112 en caso de emergencias son otras de las recomendaciones.