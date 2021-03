ADiMAD defiende la visita de Montero en un instituto y censura que la Comunidad de Madrid hable de "adoctrinamiento"

La Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid (ADiMAD) ha defendido este martes la visita que la ministra de Igualdad, Irene Montero, iba a realizar al Instituto de Educación Secundaria (IES) Gómez Moreno de Madrid y ha censurado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hable de "adoctrinamiento" en las aulas.

En un comunicado, la Junta Directiva de ADiMAD ha denunciado que está "fuera de lugar" hablar de "adoctrinamiento" para justificar la suspensión de la visita de la ministra al centro educativo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Así, ha dicho no entender por qué el secretario general de Vox y edil en el Consistorio, Javier Ortega Smith, pudo acudir hace dos días a visitar un centro educativo "cuando no ostenta ningún cargo institucional" pero no se le permita hacer lo propio a una ministra de Igualdad el día 8 de marzo.

"No estamos en proceso electoral y nos parece fuera de lugar suponer que una ministra del gobierno de España pueda acudir a un centro a adoctrinar, así como suponer que un centro público y sus órganos de gobierno y participación realicen actividades para tal fin", ha argumentado.

En este sentido, ha recordado que los centros públicos son lugares donde se enseña "una educación democrática", unos "espacios educativos de tolerancia y democracia donde se practican y se difunden valores como la libertad y el respeto a los demás" y donde "se practica la libertad de elección y de pensamiento y se respetan todas las creencias y opiniones".

VILLANCICOS EN CENTROS ACONFESIONALES

"Los centros son aconfesionales y también se cantan villancicos", ha ejemplificado ADiMAD, que ha incidido además en que en el caso de la charla que iba a dar Irene Montero fueron las propias alumnas de la comisión de igualdad quienes solicitaron y organizaron la actividad.

En cualquier caso, ha defendido además que la directora del centro ha cumplido "escrupulosamente" con la normativa vigente ya que la actividad estaba incorporada en la Programación General Anual y aprobada por el Consejo Escolar "y todo ello a pesar de las presiones recibidas".

"¿Solo se permite un tipo de actividad a partir de ahora en los centros? ¿Es necesario pedir autorización a la Consejería para cada actividad incorporada en la Programación General Anual, informada por el Consejo Escolar? ¿Dónde queda la autonomía del centro para planificar un curso", se ha preguntado la asociación.