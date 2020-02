Adara manda un espectacular mensaje a Gianmarco para animarlo

MADRID, 6 (CHANCE)

Adara Molinero está contando los días que le faltan para volver a ver al que se ha convertido en el amor de su vida, o por los menos de sus días. Gianmarco ha sabido conquistarla y hacerle sentir algo que hacía mucho tiempo no vivía. Se ha sentido viva, querida, amada, deseada y sobre todo, le ha hecho vibrar con cada mirada dentro de la casa de GH VIP 7. Ahora, desde fuera, está viviendo lo que el italiano vivió cuando en la anterior edición salió antes que ella.

Gianmarco por el contrario, ha tenido un bajón en la casa de Guadalix de la Sierra y parece que Adara, que no se quita de la pantalla para seguir los pasos que da su pareja, le ha mandado un mensaje por redes sociales para animarlo.

El modelo ha tenido un momento de debilidad, no se ve bien físicamente y además, se ve el rostro muy cansado. Ya sabemos que una de las cosas más importantes para los seres humanos es verse bien, crea buen estado de ánimo y es importante para nuestra autoestima... pues parece que el concursante está en un momento débil.

La ganadora de GH VIP 7 no ha querido pasar por alto las palabras de su pareja y ha escrito un mensaje en Twitter que nos ha dejado con la boca abierta porque no se puede derrochar más amor: "Ojalá pudieras verte a través de mis ojos". Ya sabíamos que está enamorada, que le quiere, que se muere por sus huesos... pero lo cierto es que no esperábamos un mensaje tan romántico.