Adara y Bosco zanjan los rumores de crisis y protagonizan un apasionado reencuentro

MADRID, 13 (CHANCE)

La incipiente relación de Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiu está en el punto de mira después de que el ganador de 'Supervivientes' acudiese al estreno de la última entrega de 'Misión imposible' acompañado por su compañera Raquel Arias, con la que hizo una gran amistad durante el reality. Algo que a su chica no le habría sentado nada bien, bloqueando al instante a la modelo en redes sociales y publicando en Twitter un enigmático mensaje: "A veces me gustaría desaparecer".

¿Crisis en una de las parejas del momento? ¡La respuesta es un NO con mayúsculas! Y lo han demostrado protagonizando un apasionado reencuentro en una de las discotecas más populares de la capital. Jugando al despiste, Adara llegaba en primer lugar acompañada por una amiga para disfrutar del concierto de Sebastián Yatra, al que también asistieron otros rostros conocidos como Eugenia Osborne -que se pronunció sobre la futura paternidad de su padre-, Lidia Torrent, Jaime Astrain o Susi Caramelo.

Con una gran sonrisa, pero evitando confirmar o desmentir su supuesto enfado con Bosco por acudir con Raquel Arias a un evento, la influencer se limitaba a asegurar que está "muy bien", esquivando las informaciones sobre su crisis con el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiu.

Horas después era Bosco el que hacía su aparición en la discoteca y, tirando de sentido del humor, prefería jugar al despiste con su relación con Adara: "Ahhh puede ser, puede ser. Cupido es un tío interesante" afirmaba entre risas. "El verano se presenta caliente y siempre hay espacio para unas vacaciones románticas. Intento serlo" ha revelado.

"Adara es increíble y yo soy atrevido. Y si no hay pasión no hay amor, con permiso" ha añadido, confirmando así que de crisis con su recién estrenada novia nada de nada. Y ha sido la ex de Rodri Fuertes quien lo ha dejado claro compartiendo una imagen en sus historias de Instagram de ambos abrazados en la que ella sonríe feliz mientras Bosco le da un apasionado beso en la mejilla. ¡Su historia de amor continúa viento en popa y ya no hay ninguna duda!

Y hablando de amor, mientras Adara ha evitado pronunciarse sobre otra de las parejas del verano, Rodri Fuertes y Marta Castro, Bosco sí ha confesado que se alegra mucho por el influencer porque "el amor es una cosa preciosa deberíamos de experimentarlo todos".

¿Le ha hablado su chica alguna vez de su ex? Como asegura el ganador de 'Supervivientes', "las suficientes". "Cuatro meses en la isla ha dado tiempo a hablar de todo" desvela.