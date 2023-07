Adara y Bosco confirman su historia de amor en 'Supervivientes' mientras Manuel y Katerina quedan solo como amigos

MADRID, 3 (CHANCE)

Tan solo unas horas después de poner punto y final a la edición más larga de 'Supervivientes', los concursantes vuelven a verse las caras en el último debate en el que los participantes intentaron zanjar sus diferencias para retomar sus vidas cuanto antes.Como era de esperar, las historias de amor que surgieron en Honduras entre algunos de los concursantes han viajado hasta Madrid a la espera de ver cómo se desarrollan. Felices y cómplcies durante todo el programa Adara y Bosco confirmaron que su affaire sigue fuera del concurso con un nuevo beso en los labios antes las cámaras.Aunque las muestras de cariño entre Adara y Bosco han sido más que evidentes durante todo el concurso, los protagonistas confirmaban en el plató que habían estado escondiéndose de las cámaras durante mucho tiempo. Aunque algunos de sus compañeros no se creen este nuevo amor, como es el caso de Artùr, el ganador del concurso sentenciaba: "Si me estabas manipulando... lo has conseguido". Por su parte, Adara le explicaba a Ion Aramendi: "Su cambio físico, es muy caballeroso, siempre está pendiente de mí, siempre me quiere ayudar...".A diferencia de la anterior, la incipiente historia de amor entre Manuel Cortes y Katerina ha tenido mucho menos recorrido en la vida real. Mostrando una buena relación de amistad entre ellos, Manuel dejaba claro que ambos tienen unas vidas muy diferentes e incompatibles en cuanto al amor se refiere.