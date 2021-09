El acusado de intentar matar a su padre: "Solo quería explicaciones por violar a mi hijo, estaba fuera de mí"

El hombre acusado de intentar matar a su padre, enfermo de cáncer de pulmón, tras darle una paliza al descubrir que abusaba de su hijo de ocho años, ha declarado en el juicio que se presentó en su casa solo para exigirle explicaciones de por qué había violado al nieto y ha afirmado que la agresión duró "poco", que fue con las manos pero que se cayó hacia un lado y se golpeó con una silla. "Estaba fuera de mí", ha afirmado.

Fiscalía pide 9 años de años de cárcel para el acusado por un delito de asesinato en grado de tentativa, mientras que la acusación particular, ejercida por los hermanos, pide 22 años y seis meses de cárcel por un delito de asesinato al entender que sí que hubo "un claro intento" de matarlo y que fue la paliza lo que provocó su muerte prematura. Además, mantiene que la agresión se cometió con ensañamiento, alevosía y abuso de superioridad.

Sin embargo, la defensa cree que la víctima falleció de muerte natural por su enfermedad crónica y pide tres meses de prisión por un delito de lesiones. El jurado popular debe decidir ahora en qué grado el hombre falleció a consecuencia de los golpes o si la muerte fue debida a las patologías previas que sufría.

La víctima fue trasladada al hospital, donde permaneció 41 ingresado en la UCI, 13 en planta y 68 días impedido, en total 122 días de curación. No obstante, falleció cuatro meses después de la agresión, el 5 de julio de 2016.

El acusado, en la primera sesión del juicio que se sigue contra él en la Audiencia de Valencia, preguntado por el fiscal sobre si se arrepiente ha replicado: "Claro, pero seguro". Ha relatado que ese 2 de marzo de 2016 recogió a su hijo del colegio y en el coche comenzó a llorar. "Entonces fue cuando me relató lo que mi padre le hacía", ha recordado y ha señalado que fue a pedirle explicaciones.

Entró en el comedor y cerró la puerta para que no le escuchara el matrimonio que cuidaba del padre. "Le dije que era un violador. Él se levantó, se encaró conmigo negándolo todo y allí le golpeé, solo con las manos", ha contado entre sollozos. Cayó hacia un lado, se golpeó con una silla y entonces dejó de golpearlo", ha recordado.

Cuando se marchaba, sí que ha admitido que espetó a su padre: "Te tengo que matar". "Se lo dije porque la tensión era mucha, lo dejé y ya está", ha justificado. No recuerda el tiempo que duró la agresión pero entiende que "poco". Tras la agresión volvió a su casa, cogió el DNI y fue a comisaría. Solo allí fue cuando se planteó lo que le podía haberle hecho a su padre una vez que se le empezó a "enfriar la mente". "Estaba muy nervioso", ha señalado.

ERA SU "ÍDOLO"

El acusado, que se ha negado a responder a las preguntas de la acusación particular, ha afirmado que hasta ese momento su padre era su "ídolo". No obstante, creyó "ciegamente" a su hijo: "Mi hijo no tiene móvil ni acceso a pornografía. No es capaz de inventarse algo así", ha señalado.

Además, ha recordado que él salía de casa a las 5.00 horas para trabajar en una puesto de venta en un mercadillo y cuando a las 7.00 llegaba la limpiadora les contaba que el niño estaba en la habitación del abuelo a pesar que tenía su propio cuarto. "Pero en ningún momento se nos pasó por la imaginación que podía pasar esto", ha asegurado.

Así, ha recalcado que nunca pensó que su padre pudiera abusar del menor. Con mayores sí porque, ha justificado, en su habituación almacenaba cientos de películas porno de diversos géneros y en sus cumpleaños se iba con sus yernos a puticlubs.

Además, ha señalado que sufre una tipo de epilepsia que le provoca ausencias desde pequeño. "Cuando me suceden estoy un rato que no soy consciente de lo que hago", afirma. El acusado ha apuntado que ha ingresado en el juzgado los 11.920 euros que le pide Fiscalía en concepto de indemnización para sus hermanos.