La acusada de asesinar a su hija grabó un vídeo diciendo estar "en plenas facultades a pesar de los hechos acontecidos"

La acusada de asesinar a su hija reconoce en una serie de vídeos que su testimonio "lo tendrá que ver la jueza" que dictaminó su sentencia de divorcio y advierte: "Estoy en plenas facultades a pesar de los hechos acontecidos".

La Audiencia Provincial continúa, en la mañana de hoy, con la causa contra A.U, acusada de un delito de asesinato y que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable tras la muerte de su hija, la niña Carolina, de cinco años, en un hotel de Logroño. En su declaración ante el tribunal negó haberla matado e intentar cortarse las venas.

La sesión, que representa la número trece, ha comenzado con la exhibición de cinco vídeos, todos borrados por la acusada, grabados el 23 de enero del 2020 para explicar lo "cansada" que estaba por el comportamiento de su expareja y la falta de respaldo de la sociedad.

Además de decir que era consciente de que el vídeo lo vería la jueza que otorgó la custodia a su expareja también da por hecho que será analizado por psicólogos y periodistas y advierte: "No quiero que esteis divulgando que estoy mal".

Todos los vídeos empiezan con la acusada presentándose. A.U los graba y, en un momento determinado, corta y empieza de nuevo. En el quinto de ellos explica que deja la grabación "como prueba" de que no le falta "ningún tornillo". También dice: "Será presentado por mi familia porque ya no estoy".

Habla de la niña, de cinco años, y dice: "Que ya habreis visto porque está conmigo" y empieza su relato: "Toda la historia empieza así". La acusada relata cómo, al quedarse embarazada, gana cuarenta kilos y su pareja entonces la repudia y se busca otra.

A.U explica que se separa y se va a vivir con sus padres, presentándole a él como una persona violenta, que no se ocupa de la niña y al que le gusta salir de juerga. Aún así, relata, él pide la custodia de Carolina, y lo hace advirtiendo de que, en realidad, la cuidarán los abuelos.

Es el "problema" que ella tiene y que quiere "contar" en los vídeos, en los que afirma: "Cuando me separo es porque no puedo más" y, aún así, es cuando empieza todo porque él "alega" que ella tiene "a la niña secuestrada" por haberse ido de casa.

Asegura que tiene vídeos "donde Carolina refleja lo que ha sufrido", porque su padre "nunca se ha hecho cargo de ella". Cuenta que hacen el intercambio "en la puerta de un supermercado como si fuera un saco de naranjas porque hay cámaras".

En un momento dado se dirige directamente a su expareja y le espeta: "Los mismos audios que tienes tú los tengo yo, tengo vídeos con las crisis de ansiedad" de la niña, "que se esconde debajo de la mesa porque no se quiere marchar".

La acusada afirma en una de las grabaciones que quiere "dejar claro todo lo que ha venido ocurriendo", relatando lo mal que lo pasó tras la cesárea, con un padre ausente y con el que nunca ha querido "volver", de hecho, dice que la nueva pareja de él le "quitó de encima los cuarenta kilos que" cogió "del embarazo".

"Hola a todos, si estais viendo este video es porque ya no estoy", empieza en otro vídeo; "hola a todos, no estoy loca, es una situación que yo llevo viviendo desde hace cinco años", repite en otra grabación advirtiendo: "Antes de hablar, señores, deberían conocer un poco la situación que me ha llevado a esto, es cansancio, es cansancio, es una sociedad en la que no hay principios ni valores".

De él dice que es "maestro, psicopedagogo y dará la vuelta a la tortilla". "No tengo sentimiento hacia él: ni lo repudio ni lo quiero", asegura añadiendo: "Para muchas personas he sido una mujer admirable pero llega un momento en que estoy estancada".