El PP acusa a la vicepresidenta Ribera de "mentir" por afirmar que mantuvo con Feijóo una conversación sobre Doñana

"La vicepresidenta Ribera miente. No ha habido una conversación entre ella y Feijóo", asegura Sémper

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha acusado este lunes a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de "mentir" por afirmar que mantuvo con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, una conversación sobre el parque nacional de Doñana.

Así se ha pronunciado después de que la vicepresidenta haya asegurado en una entrevista concedida a 'El Periódico de España' que habló con Feijóo "para pedirle que ayudara con Doñana" y que le dijo que "no quería saber nada".

"He tenido ocasión de tener una conversación informal en un pasillo y le he pedido que ayude y ha dicho que él no quería saber nada, que habláramos el señor Moreno Bonilla y yo. Señor Moreno Bonilla estoy esperando que me llame por teléfono, porque el teléfono suele funcionar en las dos direcciones", asegura Ribera en la citada entrevista al ser preguntada si ha hablado con Feijóo sobre este asunto.

Al ser preguntado por esas palabras de Teresa Ribera, Sémper ha negado esa conversación y ha dicho que han hablado "expresamente" de esas palabras durante la reunión del comité de dirección del PP. "Tengo que decirle y lamento utilizar esta expresión tan gruesa, la vicepresidenta Ribera miente. No ha habido una conversación entre la vicepresidenta y el presidente Feijóo", ha asegurado.

Dicho esto, Sémper ha añadido que "lo que sí es cierto es que con quien tiene que hablar la vicepresidenta Ribera es con la Junta de Andalucía, que es la competente". A su entender, es con el Gobierno andaluz de Juanma Moreno con el que tiene que conversar e intentar llegar a un acuerdo.

DENUNCIA "MENTIRAS REITERADAS" DEL GOBIERNO SOBRE DOÑANA

El portavoz del comité de campaña del PP ha insistido en que Ribera y Feijóo "no han mantenido una conversación" sobre este asunto y están "verdaderamente sorprendidos y abochornados" por la "utilización", el "manoseo" y las "mentiras reiteradas" que el Gobierno está realizando del tema de Doñana.

Ante el hecho de que la vicepresidenta haya dicho que esa charla se produjo en un acto con los Reyes en los que se les vio hablar, Sémper ha indicado que "no hubo una conversación profunda ni que se le parezca". "No existió esa conversación", ha recalcado.

Sémper ha admitido que pudo existir un saludo en ese acto pero que eso no es una conversación. "¡Pero qué rigor es el exigido a una vicepresidenta del Gobierno sobre una materia tan importante y profunda como es Doñana y el futuro de nuestra agricultura en Huelva y Andalucía!", ha proclamado, para preguntarse "si este es el nivel": cruzarse con alguien para luego contarlo.

Fuentes del PP han precisado después que se trató un saludo de unos "dos segundos" y han rechazado de nuevo que fuera una conversación. Las mismas fuentes han reconocido que Feijóo pudo decirle que hablase con la Junta, pero han negado que en ese breve saludo el líder del PP dijera Ribera que él no quería "saber nada", algo que, según aseguran, es "mentira".

